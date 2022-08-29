الزمالك يضم زكريا الوردي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

زكريا الوردي

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي السابق.

زكريا الوردي

النادي : الزمالك

الزمالك

وسيمتد تعاقد الوردي مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2025.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في وقت سابق إتمام الاتفاق مع لاعب الوسط المغربي، ليكون أولى صفقات الزمالك الصيفية.

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وحضر الوردي إلى مصر قبل أيام من أجل الخضوع للكشف الطبي وإتمام التعاقد تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل الزمالك.

صفقة الزمالك - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط"

من هو زكريا الوردي؟

وبدأ مشواره مع المغرب التطواني في 2017 بعمر 19 عاما عن طريق المدير الفني الإسباني سيرخيو لوبيرا الذي أعطاه فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016-2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018- 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.

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