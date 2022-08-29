المدير الرياضي مستمر.. بايرن ميونيخ يجدد تعاقد حميديتش

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

حسن صالح حميديتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تجديد تعاقد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، لمدة 3 مواسم مقبلة ليستمر مع العملاق البافاري حتى 2026.

وتولى لاعب منتخب البوسنة السابق منصبه كمدير رياضي لنادي بايرن في 2017.

ومنذ توليه هذا المنصب فاز بايرن ميونيخ بـ5 بطولات دوري ألماني، وكأس ألمانيا مرتين، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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وقال حميديتش بعد تجديد تعاقده مع بايرن: "أود أن أشكر مجلس إدارة النادي على الثقة التي وضعها في، خاصة رئيس النادي هربرت هاينر الذي دعم أفكاري وخططي في كل مرحلة".

وأضاف "أحب بايرن ميونيخ فهو موطني، يسعدني أننا سنواصل التعاون القوي حتى عام 2026".

وأتم تصريحاته "هدفي وهدف زملائي في مجلس الإدارة أن نقدم لأعضاء النادي والجمهور فريقا ناجحا على الصعيدين المحلي والدولي في كل موسم، وسأستمر في تقديم كل شيء من أجل هذا ونحن نسير على طريق جيد للغاية".

وكان حسن صالح حميديتش البالغ من العمر 45 عاما لاعبا في بايرن ميونيخ منذ 1998 وحتى 2007.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني حسن صالح حميديتش
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