ختام الدوري.. تعرف على الشباب المتواجد في قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني

في المباراة الأخيرة وبعد حسم لقب الدوري رسميا، أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة كاملة من شباب النادي لمواجهة إيسترن كومباني.

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حاتم محمد "سكر"

ظهير أيسر

مواليد 26 أكتوبر 2001

انضم لنادي الزمالك في 2010 عن طريق الاختبارات تحت قيادة حمادة رأفت عطية.

فاز معه بدوري الناشئين 3 مرات وبطولة زد الدولية تحت قيادة أحمد عبد المقصود

تم تصعيده للفريق الأول في 2018 تحت قيادة إيهاب جلال، ولعب تحت قيادته عدة مباريات ودية.

انضم للقائمة المبدئية للمرة الأولى أمام الاتحاد السكندري في العام ذاته.

أول انضمام للقائمة النهائية كان عام 2020 تحت قيادة باتريس كارتيرون أمام المصري.

أول مباراة رسمية له أتت عام 2020 ضد نادي مصر.

رضا عبد الرازق

ظهير أيمن

مواليد 12 يناير 2001 من الجيزة

انضم لصفوف الزمالك في 2011 تحت قيادة أحمد معاذ.

فاز مع الأبيض ببطولة دولية في الإمارات و7 بطولات محلية.

انضم للمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

انضم للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال للمرة الأولى.

ثم تم تصعيده مجددا تحت قيادة باتريس كارتيرون.

أحمد زكي

ظهير أيسر يجيد اللعب في قلب الدفاع والارتكاز.

مواليد 4 فبراير 1999 من محافظة الشرقية (العاشر من رمضان).

شارك في مركز قلب الدفاع في كأس الرابطة.

مثله الأعلى في الملعب هو ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ عالميا، ومحمد عبد الشافي محليا.

لعب في المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات، ولعب مباراة ودية أمام الزمالك كانت سبب انتقاله إلى الأبيض.

يدين بالفضل للمدربين نزيه عطية ومحمد مصطفى "ممس" وسامح اسماعيل ووليد عبد اللطيف وشريف خليل في اكتشافه وتطوره، بالإضافة إلى أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود عضوا الجهاز الفني للفريق الأول حاليا.

تم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة الصربي ميتشو، ولعب مع الزمالك مباريات ودية قبل ظهوره في كأس الرابطة.

محمد حمدي

قلب دفاع

مواليد 1 أكتوبر 2000 من سفاجا بمحافظة البحر الأحمر

لعب في المقاولون العرب بين 2016 و2020.

انضم إلى الزمالك في ديسمبر 2020.

قضى موسما مع فريق مواليد 1999 وفاز ببطولة الجمهورية.

تم تصعيده للفريق الأول بعد هذه البطولة تحت قيادة باتريس كارتيرون.

علي ياسر

مهاجم

مواليد 25 مايو 2003

من المنصورة بمحافظة الدقهلية

لعب في الأهلي السعودي لمدة عامين قبل انضمامه إلى الزمالك.

انضم إلى الزمالك في 2018 عن طريق الاختبارات، وتم اختياره بواسطة أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده.

فاز مع النادي ببطولة الجمهورية، وكان متصدرا للبطولة مع الزمالك في عام 2020 ولكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا.

تم تصعيده مع الفريق الأول في فترة كأس الرابطة تحت قيادة باتريس كارتيرون.

كريم عبدون

جناح هجومي

مواليد 1 يناير 2003

بدأ مسيرته في عمر 4 سنوات بنادي الصيد.

انضم إلى الزمالك في عمر 13 عاما عن طريق المدربين سامح إسماعيل وأحمد رزق.

في أول موسم فاز بجائزة هداف دوري الناشئين.

وكان هداف الزمالك في بطولة الجمهورية للمرة الأولى، وتوج بالبطولة مع الأبيض في الموسم الثاني.

تم تصعيده للمرة الأولى مع باتريس كارتيرون قبل كأس الرابطة.

هذا هو ظهوره الأول في قائمة الزمالك للمباراة الختامية للدوري أمام إيسترن كومباني.

أحمد عبد الرحيم "إيشو"

أيسر القدم ويجيد اللعب على الجناحين.

مواليد 3 مارس 2003

من شبرا بمحافظة القاهرة

لعب في نادي دريم قبل انتقاله إلى الزمالك.

انضم إلى الأبيض في 2013 وتم اختياره بعد 10 اختبارات تحت قيادة الراحل عادل عبد المعطي.

لعب مع البراعم وفاز ببطولة الجيزة 4 مرات، ثم فاز ببطولة الجمهورية.

تم تصعيده للفريق الأول لأول مرة في الموسم الحالي تحت قيادة باتريس كارتيرون بعد مباراة ودية.

استمر مع الفريق الأول لـ 10 أيام وعاد للناشئين مجددا.

انضم لمنتخب الشباب ولعب في كأس العرب وبطولة شمال إفريقيا.

سجل مع منتخب الشباب 4 أهداف وصنع 3 في البطولات الدولية.

تم تصعيده تحت قيادة المدرب الحالي جوسفالدو فيريرا بعد كأس العرب.

دخل القائمة للمرة الأولى في مباراة المصري، والآن في قائمة مباراة إيسترن كومباني.

مثله الأعلى محليا محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعالميا محمد صلاح نجم ليفربول.

أحمد رفاعي

قلب دفاع

مواليد 1 يناير 2003

من بلبيس بمحافظة الشرقية

انضم إلى الزمالك في 2012 ولم يلعب سوى له.

جاء للزمالك في اختبارات أجريت بمحافظة الشرقية تحت قيادة الراحل عادل عبد المعطي.

فاز بخمسة بطولات للدوري مع الزمالك.

تم تصعيده للمرة الأولى مع جوسفالدو فيريرا في العام الحالي.

انضم لقائمة مباراة الداخلية في كأس مصر.

لعب مع منتخب الشباب خلال كأس العرب.

بعد عودته من البطولة انضم لقائمة مباراة المصري.

ماجد هاني

مواليد 1 أبريل 2003

لاعب وسط مدافع

والده لاعب كرة قدم سابق في نادي القناة فبدأ العمل معه مبكرا.

بدأ في مركز شباب المحسمة المحطة، وبعد دورة رمضانية انضم إلى نادي القناة.

وليد عبد الرازق ومحمد زكي ومحمد إبراهيم مدربين النادي أشرفوا على انضمامه إلى القناة.

بدأ معه بعمر 6 سنوات، وقضى 6 سنوات في القناة ثم انضم إلى الزمالك.

انضمامه إلى الأبيض أتى من خلال الاختبارات بعد احتفالية الدوري 2014-2015.

بالمصادفة علم بوجود الاختبارات وانضم إليها تحت قيادة سامح إسماعيل.

كان قائد فريق مواليد 2002 في القناة ولذلك واجه صعوبة في المغادرة، ولكن بعد محاولات ودية انتهت الأمور.

في الزمالك لعب مع فريق 2003 تمت قيادة سامح إسماعيل، ولعب تحت قيادة أيمن مشالي وأمير عزمي مجاهد مع فريق 2002 في دوري القطاعات.

مثله الأعلى عالميا جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ.

لعب مع الزمالك بصفة أساسية في دوري أبطال إفريقيا أمام بترو أتلتيكو، تحت قيادة باتريس كارتيرون.

عبد الرحمن علي "الدبة"

يجيد اللعب كقلب دفاع ولاعب وسط مدافع.

مواليد 20 مارس 2003 من طنطا بمحافظة الغربية.

لعب في أكاديمية طلائع إبيار قبل انضمامه إلى الزمالك.

انضم إلى الزمالك في عام 2017 عن طريق اختبارات أقيمت في طنطا.

فاز مع الزمالك ببطولة الجيزة مرتين وبطولة الجمهورية مرة ووصافتها مرة.

تم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى تحت قيادة باتريس كارتيرون.

لعب في منتخب الشباب منذ تجمعه الأول.

محيي جمعة

ظهير أيسر.

مواليد 15 أبريل 2003 من بني مزار بمحافظة المنيا.

انضم للزمالك منذ 10 سنوات في 2012 عن طريق الاختبارات تحت قيادة طارق السيد.

فاز مع الزمالك ببطولة الجيزة 8 مرات، وببطولة الجمهورية مرة واحدة.

تم تصعيده للفريق الأول في 2017 تحت قيادة الصربي ميتشو.

وانضم لمنتخب مصر للشباب من مواليد 2003 في 5 معسكرات ولكن لم ينضم للقائمة النهائية في كأس العرب.

أدهم الخواجة

مهاجم.

مواليد 17 فبراير 2001 بمحافظة القاهرة.

انضم إلى الزمالك عام 2008 عن طريق الاختبارات وتدرج من مدرسة الكرة إلى الفريق الأول.

فاز مع الأبيض ببطولة الجمهورية مرتين مع فريق 2001 ومرة مع فريق 1999.

فاز ببطولة الجيزة 3 مرات، وفاز ببطولة الشيخ زايد تحت قيادة أحمد عبد المقصود.

سبق تصعيده للفريق الأول تحت قيادة باتريس كارتيرون مرتين.

انضم إلى الفريق الأول في 30 يوليو 2022 تحت قيادة جوسفالدو فيريرا.

لعب مباراته الأولى مع الأبيض أمام المصري في 26 أغسطس.

انضم لمنتخب مصر للشباب عام 2021 تحت قيادة ربيع ياسين.

مثله الأعلى خارج مصر كريستيانو رونالدو، وقدوته في الحياة محمد صلاح.

عبد الرحمن حمادة "الفيومي"

جناح هجومي ويجيد اللعب كمهاجم.

مواليد 1 يناير 2003 من الفيوم.

انضم للزمالك في عمر 13 عاما في مرحلة البراعم.

ساهم العديد من المدربين في تطوره مثل مدحت مكي وسامح إسماعيل وعصام عبده وأحمد عبد الرؤوف وحسين ياسر المحمدي.

فاز بـ 4 بطولات مع الزمالك خلال مراحل الناشئين.

تم تصعيده للفريق الأول مرتين تحت قيادة باتريس كارتيرون، ثم مع فيريرا حاليا.

أعاقته الإصابة عن الظهور مع الفريق في قائمة مباراة إيسترن كومباني.

محمد طارق

مدافع من مواليد 2002. يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن.

أول تصعيد له مع الفريق الأول جاء على يد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي ضمه إلى التدريبات تمهيدا للدفع به في كأس الرابطة.

وبالفعل لعب طارق مباراتين في كأس الرابطة بمركز الظهير الأيمن، أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

اللاعب من مواليد 20 أبريل 2002، بدأ مسيرته في نادي الطالبية وكان يبلغ من العمر 9 سنوات.

وانتقل إلى الزمالك عام 2013، حيث ضمه المدرب محمد حسن من نادي الطالبية.

ويدين طارق بالفضل لمدربه السابق أمير عزمي مجاهد، كما فاز بدوري منطقة الجيزة.

محمد حسام الدين "بيسو"

لاعب وسط من مواليد 2001، تم تصعيده للمرة الأولى تحت قيادة ميتشو، قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي وديا.

لعب مع الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة في 2020.

وظهر مع الزمالك في الدوري المصري، حيث لعب أمام نادي مصر (زد حاليا) في ختام موسم 2019-2020.

وشارك أيضا في كأس الرابطة، في مباراة الزمالك ضد غزل المحلة.

ولعب بشكل أساسي أمام المصري في الدوري.

محمد خضري

لاعب الوسط من مواليد 2002 يتواجد أيضا في قائمة الزمالك للمرة الأولى.

وتم منح خضري عقدا احترافيا في الآونة الأخيرة، يمتد لـ 3 سنوات.

ولد خضري في الرابع من أبريل عام 2002، في الشرقية بمركز فاقوس.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في مركز شباب منية المكرم، وكان عمره 7 سنوات.

عرف خضري بموعد اختبارات عن طريق شقيق والده، فتقدم لها وانضم للزمالك في موسم 2015-2016.

في ذلك الوقت كان سعيد الجدي مدرب الفريق، ورئيس القطاع أحمد عبد الحليم، وهما من اختاراه للانضمام إلى الزمالك.

حسام أشرف

المهاجم الشاب مواليد 2001 انتقل إلى الزمالك من مركز شباب دمياط مقابل 10 آلاف جنيه.

حسام لديه مميزات باللعب كمهاجم صريح أو جناح أو صانع ألعاب كما يمتاز بالتهديف من كل المراكز السابقة.

بدأ حسام مشواره مع الكرة وعمره 7 سنوات مع فريق استاد دمياط تحت قيادة مجدي المصري، واستمر اللاعب هناك 3 سنوات وانتقل إلى فريق المستقبل ثم مركز شباب دمياط تحت قيادة سميح بلبولة في سن 13.

حسام أشرف هو هداف الجمهورية للنسخة السابقة من بطولة 2001 برصيد 19 هدفا وكان الزمالك متصدر المسابقة.

يعتبر حسام أشرف، عمرو زكي مثله الأعلى محليا وكريستيانو رونالدو عالميا.

وتم تصعيد حسام أشرف لأول مرة مع الفريق الأول للزمالك مع إيهاب جلال الذي كان معجبا بقدرات اللاعب.

وشارك حسام أشرف بديلا في مباراة المصري في الدوري.

محمد نديم

يبلغ نديم من العمر 21 عاما، وانضم للزمالك في صيف 2018 قادما من سبورتينج السكندري.

قبل ذلك لعب نديم منذ عمر 8 سنوات في صفوف سبورتينج، وكان قائد الفريق حين رحل عنه، كما تم تصعيده للفريق الأول في سبورتينج، ومثل منتخب الإسكندرية.

وهذا ليس تصعيده الأول مع الفريق الأول للنادي الأبيض، حيث سبق له التواجد مع المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو في 2019، ثم عاد لفرق الشباب.

وتم تصعيده للمرة الثانية إلى الفريق الأول في العام الماضي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووقع نديم تحت اختبارات أشرف عليها أيمن طاهر وعادل المأمور، ليتم اختياره لتمثيل الزمالك.

وتصدر الحارس بطولة الجمهورية للناشئين في عام 2020 الذي شهد إلغاء المسابقة قبل نهايتها بسبب جائحة كورونا.

كما سبق له الفوز ببطولة دولية صيفية في الصين مع سبورتينج، وفاز فيها بجائزة أفضل حارس مرمى.

السيد عطية

حارس المرمى من مواليد 13/2/2001، محافظة الغربية، مدينة المحلة، قرية ميت بدر حلاوة، وانضم للزمالك موسم 2018 من بلدية المحلة، وكان عمره 17 عاما.

لعب في بلدية المحلة في الفريق الأول في سن 15 عاما، ويعتبر عبد الرؤوف عيد كواحد من المدربين أصحاب الفضل عليه في بلدية المحلة.

دخل عطية الزمالك بعد انتهاء عقده مع بلدية المحلة عن طريق أحمد صالح نجم الزمالك السابق وكان وقتها مدربا لفريق 2001.

انضم للزمالك وخاض التدريب مع فريق 2001 ولكنه تعرض للإصابة في إصبعه وبعدها بشهر عاد للتدريب وقام بالتوقيع مع الفريق.

في بداية تواجده مع الزمالك كان بديلا إلى أن أتت الفرصة قي نهاية الدوري في أول مواسمه عام 2018 مع الجهاز الفني بقيادة محمد جمال وأحمد عبدالرؤوف وعامر صبري ، بعد رحيل أحمد صالح ، وكان وقتها تامر وحيد مراد مدربا للحراس.

في الموسم قبل الماضي بدأ في المشاركة بشكل أساسي مع فريق 2001 وكان يتولى المسؤولية أمير عبد العزيز وأيمن الطويل مدرب حراس المرمي، وفي هذا الموسم حصد فريق 2001 بطولة الجمهورية، وانضم لمنتخب الشباب مع ربيع ياسين ولعب في بطولة السعودية الودية، ثم تواجد في بطولة إفريقيا في تونس والتي تعرض فيها المنتخب لبعض المشاكل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

عقب بطولة إفريقيا بتونس تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك تحت قيادة جيمي باتشيكو مدرب الفريق السابق ومدحت عبد الهادي وعمرو عبد السلام مدرب الحراس، قبل أن يوقع عقدا احترافيا بعد إشادة مدحت عبد الهادي به.

تم قيده في القائمة الإفريقية للزمالك في نسخة دوري أبطال أفريقيا الماضية وقت تولي باتشيكو الإدارة الفنية.

السيد عطية مرتبط بعقد مع الزمالك حتي 2025، تم تصعيدة للفريق الأول لأول مرة مع باتشيكو ومن ثم باتريس كارتيرون.

انضم عطية للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية مع شوقي غريب في جميع تجمعاته.

يعتبر السيد عطية مثله الأعلي كل من عبد الواحد السيد وعصام الحضري كمثليه الأعلى محليا، ومانويل نوير وإيكر كاسياس عالميا.

يتشابه عطية في قصة شعره مع الحارس العالمي هيجيتا، وقام بتقليد حركته الشهيرة في أحد التدريبات على سبيل الدعابة.

ويتحدث أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق لـ FilGoal.com عن السيد عطية قائلا: "انضمام السيد عطية للزمالك كان بعد قيام بلدية المحلة بإسقاطه من قائمته، أحد الوكلاء قام بعرضه علينا وأخبرته بأننا سنراه وهو ما حدث بحضوره للنادي".

وتابع "قام تامر وحيد مدرب حراس المرمى باختباره تحت أعين أيمن طاهر وعادل المأمور وغانم سلطان المسؤولين عن قطاع الناشئين في ذلك الوقت".

وشدد "أعجبت أنا والمدربين بقدراته لأنه يلعب بأقدامه بشكل جيد جدا، هو يمتلك الموهبة ولا يشعر بالخوف وأكثر ما يميزه هو أنه لاعب كرة جيد وأنا أحب حارس المرمى الذي يلعب بأقدامه بشكل جيد وهو ما يتوفر في عطية، حينها قمنا بإبرام عقد معه بشكل سريع".

وأضاف "السيد يجب أن يحصل على خبرات مع الفريق الأول في وجود حراس من الكبار الحاليين وسيكون له مستقبل عظيم في كرة القدم المصرية".

كما تحدث أيمن الطويل مدرب حراس المرمى الأسبق بقطاع الناشئين ومدرب حراس المصري بالسلوم حاليا قائلا: "السيد عطية يلعب بأقدامه بشكل مميز، يمتلك الثقة بنفسه ويشكل فارقا مع المدربين الذين يبنون اللعب من بداية الملعب، ورد فعله جيد ورؤيته سريعة".

وتابع "بعدما تولي تدريب فريق 2001 الموسم الماضي مع أمير عبد العزيز، دخلت في تحد معه هو ومحمد نديم ونجحت الحمد لله، وفي هذا الموسم حصلنا على بطولة الجمهورية وكان السيد عطية أساسيا كما أنه انضم إلى منتخب الشباب ولعب بشكل أساسي".

كما تحدث وحيد مراد أول مدرب حراس لعطية مع الزمالك عبر FilGoal.com قائلا: "أحمد صالح هو من أتى بالسيد عطية من بلدية المحلة، ووقتها كان مدير فني لفريق 2001 وأنا كنت مدرب حراس المرمى".

وتابع "في بداية انضمامه للنادي كان احتياطيا حتى نهاية الدور الأول لبطولة الجمهورية للناشئين، حتى تمكن من إثبات قدراته وشارك بشكل أساسي في مباريات الدور الثاني حتى نهاية الموسم، وكان من الحراس في مصر والزمالك الذين يلعبون بأقدامهم".

وأضاف "أنا وأحمد صالح المسؤولين بقطاع الناشئين كان لدينا إيمان بقدراته وبناء عليه انضم لتجمعات منتخب الشباب منذ أول موسم له مع الزمالك".