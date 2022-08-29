حصاد المحترفين – مصطفى محمد يعلن وصوله لـ نانت.. ومشاركة أولى للنني

جولة جديدة مرت على اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا، جولة شهدت تألق بعض اللاعبين وقيادتهم فرقهم للفوز وآخرين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم.

الأسبوع الحالي شهد تسجيل اللاعبين المصريين لهدفين بالإضافة لصناعة هدف واحد.

محمد صلاح

حقق ليفربول الفوز على بورنموث بنتيجة خرافية بتسعة أهداف دون مقابل.

المباراة شهدت مشاركة محمد صلاح في دقائقها بالكامل ولكن على عكس المتوقع، لم يشارك اللاعب المصري في أي هدف من أهداف المباراة سواء بتسجيل أو صنع أي هدف.

وسدد صلاح تسديدة واحدة على المرمى وأهدر فرصتين محققتين، كما قدم تمريرتان مفتاحيتان لزملاؤه في المباراة.

مصطفى محمد

لاعب الزمالك السابق كان أكثر اللاعبين المصريين تألقا في الأسبوع الماضي، إذ شارك في فوز نانت على تولوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

مصطفى محمد شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني أثناء تأخر فريقه بهدف، وبعد خمس دقائق فقط أسهم في هدف التعادل بعد تمريره الكرة ما قبل العرضية التي أتى منها الهدف.

وفي الدقيقة الـ 55 سجل محمد الهدف الأول له مع بقميص نانت وهدف التقدم برأسية رائعة.

وبعد ست دقائق صنع مصطفى محمد الهدف الثالث والذي سجله زميله موسيس سيمون.

طارق حامد وأحمد حجازي

طارق حامد وأحمد حجازي شاركا مع اتحاد جدة في تحقيق الفوز الأول في للفريق في الجولة الاولى من الدوري السعودي.

وحقق اتحاد جدة الفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون مقابل.

الفريق تفادى النتائج السلبية خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي إذ خسر ممثل مدينة جدة 4 مباريات خلال آخر 5 مواسم من انطلاقة الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تشكيلة البرتغالي نونو سانتو من بداية اللقاء حتى نهايته.

سام مرسي

لاعب الوسط المصري كان أحد الذين تألقوا أيضا خلال الجولة الماضية مع فريقه إبسويتش تاون.

وتعادل إبسويتش تاون مع بارنسلي بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وسجل مرسي الهدف الثاني لإبسويتش تاون في الدقيقة الـ 70 من المباراة.

هدف هو الثاني للاعب مع إبسويتش تاون منذ بداية الموسم الماضي.

ويحتل فريقه المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة خلف بورتسموث بفارق الأهداف.

محمد النني

شارك النني في مباراة أرسنال وفولهام بالكامل والتي شهدت فوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

المشاركة كانت الأولى لمحمد النني هذا الموسم مع أرسنال.

واستمر تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيقه العلامة الكاملة.

محمود حسن تريزيجيه

تريزيجيه شارك مع طرابزون سبور في التعادل مع جالاتاسراي بدون أهداف.

اللاعب شارك في المباراة منذ البداية واستبدل في الدقيقة الـ 89.

تريزيجيه سدد تسديدتين خلال المباراة كانت واحدة منهم على المرمى ونجح في مراوغة واحدة من 6 محاولات.

أحمد حسن "كوكا"

تعادل أولمبياكوس مع أستيراس تربوليس في الدوري اليوناني.

وغاب كوكا عن قائمة أولمبياكوس في المباراة بالكامل.