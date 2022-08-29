بطل واقعة الاشتباك مع نيمار.. ألفارو جونزاليس ينضم للنصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع ألفارو جونزاليس لاعب مارسيليا السابق في صفقة انتقال حر.

اللاعب كان قد انتهى تعاقده مع مارسيليا بنهاية الموسم الماضي أصبح حرا في الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

أشار النصر إلى أنه قد تعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك جونزاليس مع مارسيليا خلال الموسم الماضي في 11 مباراة وحافظ فيهم الفريق على نظافة شباكه في 4 مباريات منهم.

صاحب الـ 32 عاما كان له واقعة اشتباك شهيرة مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي.

نيمار اتهم ألفارو بإهانته عنصريا خلال كلاسكيو فرنسا بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي، مما أثار غضب عارم في حق المدافع الإسباني.

وصرّح ألفارو حينها قائلا: "في المباراة استمتعت كثيرا لأنه كان أول كلاسيكو لي في فرنسا، العام الماضي لم أستطع المشاركة، كما أننا حققنا الفوز فوق ذلك".

وواصل: "أدركت ما يحدث عندما عدنا إلى مرسيليا، بدأت الرسائل في الوصول إليّ، تلقيت أكثر من 2 مليون رسالة على واتساب بكل أشكال التهديد، وبلغات أخرى".

وكشف: "احتوت الرسائل على صور لسياراتنا، وأخبروني أنهم سيأتون إلى منزلي لقتلي ولقتل والديّ في المتجر الذي يعملان به".

وتابع: "كنت مرعوبا، وقضيت ليالٍ دون نوم".

وأوضح: "تأثير نيمار كبير للغاية، حتى هو لا يدرك تداعيات ما هو قادر على فعله. مررنا بوقتٍ صعب، والداي رأياني أبكي كل الأيام، لم نفهم أي شيء".

وواصل: "أود أن أعتقد أنه أساء فهم بعض كلماتي".

وأضاف: "لا يمكنك أبدا أن تعيش في مرسيليا لو كنت عنصريا"

وأتم: "وصل الأمر إلى تفكيري في الرحيل عن مرسيليا، لكن النادي دعمني".