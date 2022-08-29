تشاو ميلانيستا

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي تعاقده مع مالك تشاو قادما من شالكة الألماني.

ووقع تشاوعقده مع الروسينيري لمدة 5 مواسم في صفقة تكلفت 6 مليون يورو بحسب التقارير الإيطالية.

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أكد لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا بعد الفوز 2-0 على بولونيا أنه تم إبرام صفقة تشاو.

شاو (21 عاما) ولد في ألمانيا لأب سنغالي وأم فنلدية، ومثّل شاو منتخب ألمانيا في جميع فئاته العمرية المختلفة حتى الشباب.

ويجيد شاو اللعب في خط الدفاع بالإضافة إلى اللعب كظهير أيمن أو خط الوسط الدفاعي (إرتكاز).

وتدرج في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا فإن السبب وراء رغبة التعاقد مع المدافع الألماني بسبب طول قامته (1.94 مترا) وهو ما يفتقره ميلان إليه بشدة في الدفاع منذ إصابة سيمون كيير في الركبة العام الماضي.

وهذا هو السبب أيضًا في أن الروسونيري كان يطارد سفين بوتمان، مدافع ليل الذي انتقل في النهاية إلى نيوكاسل يونايتد بدلاً من ذلك.

وتعتبر هذه الصفقة الخامسة لـ ميلان هذا الصيف بعد التعاقد مع ديفوك أوريجي من ليفربول مجانا وأليساندرو فلورنزي من روما وجونيور ميسياس من كروتوني وشارل دي كيتلاري من كلوب بروج.