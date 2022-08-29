رومانو: صفقة رويز لـ سان جيرمان تمت.. وموعد وصوله إلى باريس

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي - إنتر - كأس إيطاليا

أتم نادي باريس سان جيرمان اتفاقه مع نابولي لحسم ضم فابيان رويز لاعب الفريق الإيطالي.

ويوقع رويز على تعاقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027.

وكان باريس سان جيرمان قد كثف مفاوضاته مع اللاعب الإسباني والذي ينتهي تعاقده مع نابولي بنهاية الموسم المقبل.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن إتمام باريس سان جيرمان صفقة اللاعب الإسباني.

ويصل فابيان رويز إلى باريس غدا الثلاثاء لإتمام التعاقد بشكل رسمي مع بطل الدوري الفرنسي.

وأشار رومانو إلى أن باريس سان جيرمان أتم تعاقده مع رويز حتى صيف 2027.

ويتكلف سان جيرمان 23 مليون يورو قيمة الصفقة.

وكان باريس سان جيرمان قد عرض 20 مليون يورو بينما كانت رغبة نابولي الحصول على 30 مليون يورو.

وانتقل رويز إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018.

ولعب الدولي الإسباني 166 مباراة مع نابولي في مختلف المسابقات وسجل 22 هدفا وصنع 15 آخرين.

باريس سان جيرمان نابولي فابيان رويز
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