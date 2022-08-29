انتهت في إسبانيا - فالنسيا (0)-(1) أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فالنسيا وأتليتكو مدريد على ملعب الميستايا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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ق65. جووول أول لأتليتكو مدريد عن طريق أنتوان جريزمان بعد دقيقتين فقط من دخوله كرة سددها من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وخدعت حارس المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49. موراتا يهدر انفرادا بالمرمى تصدى له الحارس.

ق41. الحكم يلغي البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفيديو واكتفى بالإنذار.

ق38. بطاقة حمراء لتيري كوريا لاعب فالنسيا بسبب شده لألفارو موراتا الذي كان منفردا بالمرمى.

ق31. تسديدة قوية من جواو فيلكس ولكن الحارس يخرجها إلى ركنية.

ق25. الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ قبل وصول الكرة للمرمى.

ق23. جوووول أول لفالنسيا عن طريق يونس موسى بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل