تحذير من محمد وهبة للاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة سوريا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

خاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة المدير الفني محمد وهبة، مرانه الأخير على أحد الملاعب الفرعية بمدينة وهران استعدادا لمباراة سوريا.

ويلعب منتخب مصر للناشئين ضد سوريا في الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر.

وشارك جميع اللاعبين في المران الذي استمر لمدة ساعة واشتمل على عدة فقرات لعلاج بعض الأخطاء في أداء اللاعبين خلال مباراة لبنان الأخيرة، وكذلك لشرح بعض الجمل التكتيكية والخططية في مباراة الغد أمام سوريا.

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وحذر المدير الفني اللاعبين من التهاون أمام سوريا بعدما ضمن منتخب مصر التأهل للدور ربع النهائي، خاصة وأن الجهاز الفني يرغب في تحقيق أقصى استفادة فنية من المشاركة في هذه البطولة قبل خوض مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين بالجزائر في نوفمبر المقبل.

وكان منتخب الناشئين فاز على لبنان 9-صفر، وعلى السعودية بثلاثية دون رد.

منتخب مصر للناشئين كأس العرب للناشئين
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