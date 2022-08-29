5 لاعبين من فريق الأمل في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة خالد القماش قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز على استاد الإسماعيلية.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي تكليف خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي بقيادة الفريق في المباراة الأخيرة بعد رحيل حمزة الجمل.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: عمر رضوان - كمال السيد

الدفاع: أحمد أيمن - محمد هاشم - عبد الله محمد - محمود البدري - محمد إيهاب

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد بيومي - محمد عبد السميع - جان موريل - عمر الساعي - عبد الله السعيد - محمود عبد الله

الهجوم: حازم مرسي - خالد النبريصي - حسن صابر - محمد زيدان - مروان حمدي

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 53 نقطة.