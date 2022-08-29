كرة يد - تعديل موعد مباريات السوبر المصري.. وتغيير الملعب

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل موعد مباريات كأس السوبر المصري للرجال.

ويقام السوبر المصري بين أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج على صالة حسن مصطفى بدلا من 6 أكتوبر الدولية.

وجاء جدول مباريات كأس السوبر كالآتي:

السبت 10 سبتمبر - الزمالك × سبورتنج (الساعة 9 مساء)

الأحد 11 سبتمبر - سبورتنج × الأهلي (الساعة 9 مساء)

الإثنين 12 سبتمبر - الزمالك × الأهلي (الساعة 9 مساء)

ويأتي تعديل موعد مباريات السوبر من السادسة إلى التاسعة مساء.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن أسس احتساب النتائج كالآتي:

- لا بد من حسم نتيجة المباراة، سيمنح الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

- في التعادل في الوقت الأصلي تطبق القاعدة (2:2) من قواعد اللعبة الدولية كاملة.

وفي حال التعادل في مجموع النقاط بين الفرق يتم اللجوء لفارق الأهداف في المباريات بين الفرق المعنية ثم الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف وفي حال استمرار التعادل تجرى قرعة علنية بواسطة لجنة المسابقات وبحضور ممثلي الأندية.

وأشار بيان الاتحاد المصري لكرة اليد إلى أن الرميات الترجيحية محتسبة من ضمن نتيجة المباراة، ولا بد من استكمال الرميات الترجيحية حتى لو تم حسم النتيجة مبكرا.