الماتادور أصبح خفاشا.. كافاني إلى فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني تعاقده رسميا مع الأوروجوياني إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر أن يمتد تعاقد اللاعب حتى 2024.

فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس أوضح في وقت سابق أن كافاني تلقى عرضا من ريال سوسيداد أيضا خلال الفترة الماضية ولكنه كان لمدة موسم واحد لذلك فضل كافاني عرض فالنسيا.

المهاجم الأوروجوياني كان قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده.

ويناقش كافاني حاليا التفاصيل الأخيرة في الاتفاق قبل الخضوع للكشف الطبي.

صاحب الـ 35 عاما قضى الموسمين الأخيرين برفقة مانشستر يونايتد، وخلالهم شارك في 59 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 7 أهداف.

وسيلعب كافاني تحت قيادة جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا الذي يقود الفريق من بداية الموسم حال اتمام الصفقة بشكل رسمي.

وحقق فالنسيا 3 نقاط خلال أول جولتين من الدوري الإسباني بعد الفوز على جيرونا والخسارة من أتلتيك بلباو في الجولة الثانية قبل مواجهة أتليتكو مدريد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.