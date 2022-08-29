الظهور الأخير في الدوري الممتاز.. مصر للمقاصة يسقط بهدف أمام فيوتشر

في الظهور الأخير في الدوري المصري الممتاز خسر مصر للمقاصة أمام فيوتشر بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في الجولة الـ 34 والاخيرة من الدوري.

وهبط مصر للمقاصة لدوري الدرجة الثانية بعد أن أنهى الموسم في المركز الأخير برصيد 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 56 ليحتل المركز الرابع مؤقتا بفارق 3 نقاط عن طلائع الجيش الذي يتبقى له مباراة أمام الإسماعيلي.

وسجل مروان محسن هدف المباراة الوحيد.

التشكيل

وشهد تشكيل فيوتشر تغييرات بالجملة وقاد مروان محسن الهجوم بجانب عمر سافيولا ومصطفى البدري.

بينما لعب مصر للمقاصة المباراة برباعي في وسط الملعب.

مصطفى بدري، مروان محسن يقودان هجوم فيوتشر🔴 محمود عادل، وجون أفيري يقودان هجوم مصر للمقاصة🟢#في_الدوري pic.twitter.com/lIUfIddfJn — FilGoal (@FilGoal) August 29, 2022

سيطر فيوتشر على المباراة منذ البداية وكاد مروان محسن أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 39 برأسية ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وبعد أربع دقائق عاد مروان محسن برأسية أخرى ولكنها سكنت الشباك تلك المرة مستغلا عرضية رائعة من طارق طه.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة فيوتشر على المباراة مع تراجع لمصر للمقاصة الذي لم يحاول تسجيل التعادل.

وكاد عبد الرحمن مادو أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من العارضة.

هبوط مصر للمقاصة هو الأول في تاريخ النادي منذ صعوده للدوري الممتاز في موسم 2010/2011.

واحتل المقاصة المركز السادس في موسم 2010\2011 الأول له بالممتاز تحت قيادة طارق يحيى.

ثم احتل المراكز 11 و4 و7 و2 و8 و6 و9 و7 على التوالي في الموسم المكتملة، إلى أن تأكد هبوطه هذا الموسم.

وبدأ المقاصة الموسم الحالي بـ تامر مصطفى كمدير فني، ثم عوضه طارق حجاج، وأخيرًا عيد مرازيق.

وشارك المقاصة مرتين في المسابقات الإفريقية، في الكونفدرالية 2016، وفي دوري الأبطال 2018.