20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

أحمد سامي - الصور من حساب سيراميكا كليوباترا

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على استاد الأهلي We السلام.

وجاءت قائمة سيراميكا كالتالي:

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حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - وليد عبد المنعم - علاء عطا - أحمد محسن - مصعب البطاط

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد حسن - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - محمد توني - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - مصطفى ميسي

خط الهجوم: - شادي حسين - باسم مرسي - حمزة مجدي

ويغيب عن صفوف سيراميكا كليوباترا الحارس محمود كوكو للإصابة، وسيف تقا للإيقاف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 67 نقطة من 33 مباراة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ12 برصيد 37 نقطة من 33 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في الرابعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الأهلي
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