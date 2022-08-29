كامل أبو علي رئيسا للمصري حتى 2026
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي المصري نتائج انتخابات مجلس الإدارة عن دورة 2022/2026.
وأعلنت اللجنة فوز قائمة كامل أبو علي بالكامل بالانتخابات بالتزكية حتى عام 2026.
وجاء مجلس إدارة المصري الجديد بالكامل كالآتي
رئيس النادي: كامل أبو علي
نائب الرئيس: الحسيني محمد إبراهيم مصطفى - رجب عبد القادر محمد علي
أمين الصندوق: محمد السيد أحمد الفقي
أعضاء مجلس الإدارة: أبو العزايم محمد علي سلامة - محمد عصام سعد محمد شعبان - عماد أحمد مححمد عبد الرحمن - ياسر السيد علي سالم - ياسر يحيى علي حسن.
أعضاء تحت السن: أحمد محمد السيد عوض الطحان - محمد موسى موسى أحمد
عدد من لهم حق التصويت: 6918
عدد من أدلوا بأصواتهم: 2841
عدد الأصوات الصحيحة: 2781
عدد الأصوات الباطلة: 52
عدد الأصوات الموافقة: 2728
عدد الأصوات الرافضة: 61