كامل أبو علي رئيسا للمصري حتى 2026

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

كامل أبو علي - المصري - الصورة من الموقع الرسمي للنادي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي المصري نتائج انتخابات مجلس الإدارة عن دورة 2022/2026.

وأعلنت اللجنة فوز قائمة كامل أبو علي بالكامل بالانتخابات بالتزكية حتى عام 2026.

وجاء مجلس إدارة المصري الجديد بالكامل كالآتي

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رئيس النادي: كامل أبو علي

نائب الرئيس: الحسيني محمد إبراهيم مصطفى - رجب عبد القادر محمد علي

أمين الصندوق: محمد السيد أحمد الفقي

أعضاء مجلس الإدارة: أبو العزايم محمد علي سلامة - محمد عصام سعد محمد شعبان - عماد أحمد مححمد عبد الرحمن - ياسر السيد علي سالم - ياسر يحيى علي حسن.

أعضاء تحت السن: أحمد محمد السيد عوض الطحان - محمد موسى موسى أحمد

عدد من لهم حق التصويت: 6918

عدد من أدلوا بأصواتهم: 2841

عدد الأصوات الصحيحة: 2781

عدد الأصوات الباطلة: 52

عدد الأصوات الموافقة: 2728

عدد الأصوات الرافضة: 61

كامل أبو علي المصري
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