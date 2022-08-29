صراع البقاء - مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.. القنوات الناقلة والمعلقين

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

تختتم منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022 بثماني مباريات في الجولة الأخيرة بعد إقامة مباراة فيوتشر ومصر للمقاصة اليوم الإثنين.

ويشتعل صراع البقاء في الجولة الأخيرة بين ثلاثة فرق (طالع سيناريوهات البقاء)

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، بينما هبط ناديي مصر للمقاصة وإيسترن كومباني للدرجة الثانية.

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مواعيد المباريات

الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا - 4:30 عصرا على استاد الأهلي We السلام - أون تايم سبورتس 1 - تعليق: محمد الكواليني

البنك الأهلي امام إنبي - 4:30 عصرا على استاد بترو سبورت - أون تايم سبورتس 2 - تعليق: حاتم بطيشة

سموحة أمام فاركو - 4:30 عصرا على استاد الإسكندرية - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: محمد البوشي

الإسماعيلي أمام طلائع الجيش - 6:30 عصرا على استاد الإسماعيلية - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: محمد الغياتي

الزمالك أمام إيسترن كومباني - 9:30 مساء على استاد القاهرة - أون تايم سبورتس 1 - تعليق: مؤمن حسن

غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري - 9:30 مساء على استاد غزل المحلة - أون تايم سبورتس 2 - تعليق: أيمن الكاشف

المقاولون العرب أمام المصري - 9:30 مساء على استاد برج العرب - أون تايم سبورتس 3 - تعليق: بلال علام

وسيتم إذاعة المباراة الأخيرة في الدوري بين بيراميدز والجونة على أون تايم سبورتس 3 مسجلة في وقت لاحق.

مواعيد مباريات الدوري المصري
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