قائمة بيراميدز - ظهور العديد من الشباب أمام الجونة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة الجونة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويلعب بيراميدز ضد الجونة في الجولة الأخيرة من الدوري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويغيب عن بيراميدز الكثير من اللاعبين الأساسيين على رأسهم شريف إكرامي وأحمد الشناوي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ووليد الكرتي.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - حسين السيد - محمد حمدي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله مجدي - إبراهيم توريه - محمود صابر - أحمد فوزي - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة.

بيراميدز الدوري المصري الجونة
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