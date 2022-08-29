الإصابة تحرم لوكاكو من دربي ميلانو.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بايرن ميونيخ

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

أعلن نادي إنتر تشخيص إصابة روميلو لوكاكو مهاجم الفريق وإعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وبات من المؤكد غياب لوكاكو عن كل من مواجهتي كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي.

وكشف بيان نادي إنتر "لوكاكو أصيب في عضلة الفخذ اليسرى، وسيتم تقييم حالته مرة أخرى الأسبوع المقبل".

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وبذلك يغيب لوكاكو مهددا عن لقاء ميلان في الدوري يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.

وشارك لوكاكو في ثلاث مباريات مع إنتر في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر.

ويلعب إنتر أمام بايرن ميونيخ يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن تواجد إنتر بجوار كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة وفيكتوريا بلزن.

ويأمل إنتر في استعادة مهاجمه قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

إنتر لوكاكو بايرن ميونيخ ميلان الدوري الإيطالي
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