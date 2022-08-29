كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام إيران في ثاني جولات بطولة العالم

خسر منتخب مصر أمام إيران في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة.

وتقام بطولة العالم لرجال الطائرة في دولتي بولندا وسلوفينيا بمشاركة 24 منتخبا.

وتغلب منتخب إيران على مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحسم منتخب إيران الشوط الأول بنتيجة 25-14 قبل أن يفوز بالثاني بنتيجة 25-19.

وعاد المنتخب المصري في النتيجة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 22-25.

وفي أقوى أشواط المباراة خسر المنتخب المصري الشوط الرابع بنتيجة 26-24.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الأرجنتين وإيران وهولندا.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات يوم الأربعاء بمواجهة الأرجنتين، الساعة 11 صباحا.

تاريخ مصر في البطولة:

يشارك منتخب مصر في البطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكان أفضل مركز في تاريخ مصر في نسخة 2006 في اليابان عندما تأهل الفريق لثمن النهائي وحصد المركز الثالث عشر.

وخاض منتخب مصر 45 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم قبل النسخة الحالية.

ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات فقط بينما خسر 38 مرة.

وتأهل منتخب مصر للمرة الأولى عام 1974 في المكسيك.