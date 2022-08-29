حنبعل المجبري إلى بيرمنجهام
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 19:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيرمنجهام سيتي تعاقده مع حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد.
حنبعل المجبري
النادي : برمنجام سيتي
اللاعب التونسي صاحب الـ 19 عاما انتقل لبرمنجهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وحصل الفريق على موافقة الاتحاد الإنجليزي ليشارك المجبري في مباراة الغد أمام نورويتش سيتي في دوري الدرجة الأولى.
وقال حنبعل في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "من الشرف لي أن آتي وألعب لذلك النادي، لقد سمعت الكثير من الأشياء الجيدة من أصدقائي الذي لعبوا هنا لذلك أنا جاهز لألعب لذلك النادي".
اللاعب التونسي تم تصعيده للفريق الأول لمانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي وشارك في مباراتين.
وسبق للمجبري أن شارك مع منتخب تونس في 19 مباراة دولية سابقة.
Good evening. pic.twitter.com/z25kktJZqU— Birmingham City FC (@BCFC) August 29, 2022
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