قائمة كاملة من الشباب لـ الزمالك أمام إيسترن كومباني في ختام الدوري

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

سيف جعفر

أعلن الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا قائمة كاملة من اللاعبين الشباب في مواجهة إيسترن كومباني بختام الدوري المصري.

وقرر فيريرا إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم لقب الدوري للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

أخبار متعلقة
نفاد 50% من تذاكر السوبر المصري بين الزمالك والأهلي توقيع عقد مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي مرتضى منصور يدعو لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك عقوبات رابطة الأندية.. إيقاف لاعب الزمالك مباراتين وغرامة على الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد نديم - السيد عطية

الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيى جمعة.

الوسط: حاتم محمد - سيف جعفر - ماجد هاني - محمد خضري - محمد حسام - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم - علي ياسر.

الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف - أدهم الخواجة.

ويلعب الزمالك أمام إيسترن كومباني في التاسعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء في ختام مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة.

أما إيسترن كومباني ففي المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة وتأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية بغض النظر عن نتيجة مواجهة الزمالك.

الدوري المصري الزمالك فيريرا حسام أشرف
نرشح لكم
عامر حسين يكشف لـ في الجول مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر مصدر من فاركو لـ في الجول: لا نية للتخلي عن أي لاعب حال تأكد الإيقاف الظهور الأخير في الدوري الممتاز.. مصر للمقاصة يسقط بهدف أمام فيوتشر 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي كامل أبو علي رئيسا للمصري حتى 2026 صراع البقاء - مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.. القنوات الناقلة والمعلقين قائمة بيراميدز - ظهور العديد من الشباب أمام الجونة قائمة الأهلي - غياب وليد سليمان أمام سيراميكا في ختام الدوري
أخر الأخبار
الماتادور أصبح خفاشا.. كافاني إلى فالنسيا 3 دقيقة | ميركاتو
كونتي: إذا بحثت عن زوج لإبنتي أتمنى أن يكون مثل سون 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين يكشف لـ في الجول مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر 18 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من فاركو لـ في الجول: لا نية للتخلي عن أي لاعب حال تأكد الإيقاف 25 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يرفض عرضي ثنائي الدوري الإنجليزي من أجل بيساكا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الظهور الأخير في الدوري الممتاز.. مصر للمقاصة يسقط بهدف أمام فيوتشر 34 دقيقة | الكرة المصرية
20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي 35 دقيقة | الكرة المصرية
كامل أبو علي رئيسا للمصري حتى 2026 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث