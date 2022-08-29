قائمة كاملة من الشباب لـ الزمالك أمام إيسترن كومباني في ختام الدوري

أعلن الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا قائمة كاملة من اللاعبين الشباب في مواجهة إيسترن كومباني بختام الدوري المصري.

وقرر فيريرا إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم لقب الدوري للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد نديم - السيد عطية

الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيى جمعة.

الوسط: حاتم محمد - سيف جعفر - ماجد هاني - محمد خضري - محمد حسام - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم - علي ياسر.

الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف - أدهم الخواجة.

ويلعب الزمالك أمام إيسترن كومباني في التاسعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء في ختام مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة.

أما إيسترن كومباني ففي المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة وتأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية بغض النظر عن نتيجة مواجهة الزمالك.