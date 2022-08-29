نفاد 50% من تذاكر السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

أعلن مجلس أبو ظبي نفاد 50% من تذاكر مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك بطل الدوري والكأس مع الأهلي وصيف المسابقتين في الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل.

وأعلن المجلس في وقت سابق طرح تذاكر المباراة المنتظرة على ملعب هزاع بن زايد.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 50 درهم إماراتي (261 جنيه مصري) وحتى 1000 درهم إماراتي (5223 جنيه مصري).

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

1000 درهم إماراتي - Football Lounge (تعادل 5223 جنيه مصري)

800 درهم إماراتي - Pitch Lounge (تعادل 4181 جنيه مصري)

700 درهم إماراتي - Club Lounge (تعادل 3658 جنيه مصري)

700 درهم إماراتي - Club Terrace (تعادل 3658 جنيه مصري)

600 درهم إماراتي – Premium (تعادل 3135 جنيه مصري)

500 درهم إماراتي - Level 5 Premium (تعادل 2613 جنيه مصري)

300 درهم إماراتي - GA1 (تعادل 1567 جنيه مصري)

200 درهم إماراتي - GA2 (تعادل 1045 جنيه مصري)

150 درهم إماراتي - GA3 (تعادل 783 جنيه مصري)

100 درهم إماراتي - GA4 (تعادل 522 جنيه مصري)

50 درهم إماراتي - GA5 (تعادل 261 جنيه مصري)

في تترواح أسعار التذاكر الخاصة VIP بين 25 ألف درهم إماراتي وإلى 50 ألف درهم إماراتي.

وبإمكانك حجز تذكرتك من هنـــــــــــــــــــــــا.

وسبق أن صرّح سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي لقناة أون تايم سبورتس قائلا: " "الإعلان مبكرا عن موعد وملعب إقامة كأس السوبر المصري هدفه الاستعداد بشكل يناسب الحدث".

وأقيمت النسخة السابقة من كأس السوبر على ملعب محمد بن زايد "الجزيرة" الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، فيما تقام المباراة المقبلة على ملعب هزاع بن زايد الذي يسع لـ 25 ألف متفرج فقط.

وعلق العريفي على هذه المسألة قائلا: "دائما ما نجري مداورة بين الملاعب. لا بد أن نستفيد من كل المنشآت الموجودة في وجود بطولة مثل السوبر المصري".

أما عن توزيع السعة وطرح التذاكر قال مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي: "السعة ستكون كاملة. آخر مباريات الدوري وكل المسابقات المحلية أقيمت بسعة كاملة للملاعب".

وأوضح "الحجز سيكون عبر الإنترنت وأسعار التذاكر في متناول الجميع وستطرح مناصفة بين الطرفين. سيتم طرحها من اليوم ونتوقع نفادها خلال أسبوعين".