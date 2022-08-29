انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(0) مصر للمقاصة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر ومصر للمقاصة في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الباراة

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ق69. تسديدة من عبد الرحمن مانو ترتد من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جوووول أول لفيوتشر عن طريق مروان محسن برأسية بعد عرضية من طارق طه.

ق39. رأسية من مروان محسن تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

فيوتشر مصر للمقاصة الدوري المصري
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