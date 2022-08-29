انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(0) مصر للمقاصة
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 19:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر ومصر للمقاصة في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
نهاية الباراة
ق69. تسديدة من عبد الرحمن مانو ترتد من العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43. جوووول أول لفيوتشر عن طريق مروان محسن برأسية بعد عرضية من طارق طه.
ق39. رأسية من مروان محسن تمر بجوار المرمى.
بداية المباراة
نرشح لكم
عامر حسين يكشف لـ في الجول مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر مصدر من فاركو لـ في الجول: لا نية للتخلي عن أي لاعب حال تأكد الإيقاف الظهور الأخير في الدوري الممتاز.. مصر للمقاصة يسقط بهدف أمام فيوتشر 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي كامل أبو علي رئيسا للمصري حتى 2026 صراع البقاء - مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.. القنوات الناقلة والمعلقين قائمة بيراميدز - ظهور العديد من الشباب أمام الجونة قائمة الأهلي - غياب وليد سليمان أمام سيراميكا في ختام الدوري