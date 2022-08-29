ريال مدريد يستعير إيكر برافو من باير ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني انتقال لاعبه إكير برافو إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

برافو صاحب الـ 17 كان قد انتقل إلى ليفركوزن من برشلونة قبل بداية الموسم الماضي.

وسيقضي اللاعب الموسم مع الفريق الثاني لريال مدريد مع إمكانية تصعيده للفريق الأول.

ويلعب برافو مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما.

وسبق لبرافو خوض مباراتين خلال الموسم الماضي مع الفريق الأول لباير ليفركوزن واحدة في الدوري والأخرى في كأس ألمانيا.

ويعتبر برافو هو الصفقة الثالثة لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من أوريلين تشواميني وأنطونيو روديجير.