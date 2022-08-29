بعد تعرضه لحادث سير.. اتحاد الكرة يتابع حالة الحكم وائل فاروق

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

يتابع اتحاد الكرة المصري ممثلا في حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد حالة الحكم وائل فاروق.

وكان وائل فاروق قد تعرض لحادث سير خلال شهر يونيو الماضي وقضى بسببه بعض الوقت في العناية المركزة.

وكان الاتحاد قد قرر التكفل بمصاريف حكم الدرجة الأولى.

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ويؤدي الحكم حاليا برنامج تأهيلي مكثف في مركز العلاج الطبيعي والتأهيلي للقوات المسحلحة ضمن مراحل علاجه.

اتحاد كرة القدم المصري وائل فاروق جمعة مشهور
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