التشكيل - تغييرات بالجملة في مواجهة فيوتشر أمام مصر للمقاصة

يحرس محمود حمدي مرمى فيوتشر ضمن تغييرات بالجملة من علي ماهر المدير الفني.

ويختتم فيوتشر مبارياته في الدوري بمواجهة مصر للمقاصة في افتتاح مباريات الجولة 34 من المسابقة.

كما شهد تشكيل فيوتشر تواجد الثنائي مصطفى بدري ومروان محسن في خط الهجوم.

وجاء تشكيل فيوتشر لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: طارق طه – سعد سمير – مروان صحراوي – أشرف مجدي - محمود شعبان.

الوسط: غنام محمد – محمد رضا – عمر سافيولا.

الهجوم: مصطفى بدري - مروان محسن.

بينما تشكيل مصر للمقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: بلتاجي سمير

الدفاع: محمود عقل - أحمد عيد – علي المصري - محمد الضرف

الوسط: حسام عبد الواحد - زياد أشرف - إسلام زيادة - يحيى زكريا

الهجوم: محمود عادل – جون أفيري

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب بـ 15 نقطة.