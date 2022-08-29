خبر في الجول - 4 عروض لـ رمضان صبحي.. وموقف اللاعب

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 18:12

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - بيراميدز

تلقى رمضان صبحي لاعب بيراميدز أربعة عروض خارجية للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الحالي.

وعلم FilGoal.com أن ابن الـ25 عاما يمتلك أربعة عروض خارجية من إسبانيا وألمانيا وتركيا وقطر.

وما زال رمضان صبحي يدرس العروض المقدمة له، وحال اقتناعه بأي عرض سيتم التفاوض مع النادي

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ولم يتم مخاطبة بيراميدز من أي ناد حتى الآن بخصوص انتقال رمضان صبحي.

رمضان صبحي انتقل لصفوف بيراميدز قادما من هدرسفيلد الإنجليزي في 2020.

وشارك ابن الـ25 عاما في 69 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 21 آخرين.

رمضان صبحي بدأ مسيرته مع الأهلي ليسجل 24 هدفا ويصنع 21 آخرين في 110 مباراة.

وحصد صبحي مع الأهلي أربع بطولات للدوري المصري، وثلاثة للسوبر المحلي، ولقب واحد لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وفاز بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وكان قائد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

ولعب رمضان مع فرق ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون في إنجلترا.

رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري
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