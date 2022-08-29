تشيلسي يفسخ تعاقده مع باركلي بالتراضي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

روس باركلي - تشيلسي - مالمو

أعلن نادي تشيلسي فسخ تعاقده مع لاعب الوسط روس باركلي بالتراضي بين الطرفين، حسبما أعلن على موقعه الرسمي.

وانتقل ابن الـ28 عاما لتشيلسي قادما من إيفرتون في 2018 مقابل 17 مليون يورو.

وشارك مع الفريق في 100 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

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وفاز باركلي مع تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

باركلي بدأ مسيرته مع إيفرتون قبل أن يخرج معارا لشيفيلد وينزداي وليدز يونايتد قبل أن ينتقل لتشيلسي.

ولعب معارا مع أستون فيلا من تشيلسي في 2020، ليسجل ثلاثة أهداف في 24 مباراة.

وتعاقد تشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالي مع مارك كوكوريا من برايتون وكاليدو كوليبالي من نابولي ورحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي وتشيزاري كاسادي من إنتر ميلان.

وحصد تشيلسي سبع نقاط من أول أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، بانتصارين على إيفرتون وليستر سيتي، وتعادل أمام توتنام وخسارة أمام ليدز يونايتد.

روس باركلي الدوري الإنجليزي تشيلسي
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