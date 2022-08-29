توقيع عقد مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 17:39

كتب : إبراهيم رمضان

توقيع عقود كأس لوسيل

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي اتفاقية مع اللجنة المنظمة لفعاليات كأس سوبر لوسيل بقطر.

وحضر أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك توقيع اتفاقية إقامة بطولة كأس سوبر لوسيل بقطر بمشاركة الزمالك والهلال السعودي والمقرر إقامتها يوم 9 ستمبر المقبل.

ويستضيف استاد لوسيل المباراة، وهو ملعب نهائي كأس العالم قطر 2022، ويسع الملعب لحضور 80 ألف مشجع.

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وحضر أمير مرتضى مراسم توقيع العقود في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، بحضور منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم بن سليمان القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وفيصل الغشيان أمين مجلس إدارة نادي الهلال السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

الزمالك أمير مرتضى كأس لوسيل
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