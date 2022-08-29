اسكواش - نور الطيب تدخل قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف الاسبوعي.. ونوران بالصدارة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

نور الطيب

دخلت نور الطيب قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف الاسبوعي لسيدات الاسكواش.

ويبدأ التصنيف الإسبوعي لرجال وسيدات الاسكواش لأول مرة بداية من الأسبوع الجاري.

وتقدمت نور الطيب ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي وباتت في المركز الثامن لتدخل قائمة أفضل 10 لاعبات لأول مرة منذ عامين.

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وحافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارة التصنيف كما حلت كل من نور الشربيني وهانيا الحمامي في المركزين الثاني والثالث.

وبذلك يتواجد ست لاعبات في قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين استحداث التصنيف الإسبوعي لأول مرة بداية من اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022.

وكانت نور الطيب قد حصدت لقب بطولة زد المفتوحة للاسكواش في نسختها الأولى وبأول بطولات الموسم الجديد.

وتغلبت نور على زميلتها سلمى هاني بثلاث أشواط مقابل شوط واحد في نهائي البطولة.

وتستضيف مصر بطولة CIB المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر المقبل أمام الأهرامات.

اسكواش نور الطيب التصنيف الاسبوعي
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