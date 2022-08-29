مرتضى منصور يدعو لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 17:33
كتب : FilGoal
وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك دعوة عاجلة لعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض مساء اليوم الإثنين.
وأعلن مرتضى منصور عن دعوته لعقد الاجتماع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
على أن يكون الاجتماع في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء.
ونجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.
ويلعب الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" في قطر، يوم 9 سبتمبر الجاري في الدوحة ضد الهلال السعودي.
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