عضو إدارة الإسماعيلي: الجمل تعرض لجحود ونكران.. والحملة هدفها إظهار أننا فقراء

فتح خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، سهام النقد على يحيى الكومي رئيس النادي.

وانتقد الطيب قرار الانفصال عن حمزة الجمل المدير الفني للفريق بعد البقاء في الدوري الممتاز.

وصرّح الطيب بلكنة غاضبة عبر إذاعة ميجا إف إم: "ما حدث مع حمزة الجمل جحود ونكران جميل لأحد أبناء النادي المخلصين، ليس له مسمى آخر".

وأضاف: "لا توجد إدارة نادي محترفة في مصر تفعل ذلك مع أحد أبنائها بعد هذا الإنجاز، كنا سنهبط، لقد انتشلنا من المركز قبل الأخير".

وتابع: "من كان سيرحم حمزة الجمل لو لعب بالناشئين وخسر ولعب بفريق مميز في الدرجة الثانية؟ الاتفاق معه كان على البقاء في الدوري".

وأشار: "حمزة الجمل اكتشف أن يحيى الكومي يتفق على الصفقات دون الرجوع له، كما أن الكومي يرغب في التفريط في باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومدبولي".

وشدد: "ضُغط على حمزة الجمل لإشراك موريل لأنه دُفع فيه مبلغ كبير ومن أحضره لا يريد أن يُقال أنها صفقة فاشلة، لكن اللاعب ادعى الإصابة وقال إن ظهره يؤلمه عندما طُلب منه المشاركة".

وزعم: "حملة التبرعات كان هدفها إحراج الشارع الإسماعيلاوي وأن يظهر أننا بلد فقير لا يوجد به أموال وبالتالي سيفعل رئيس النادي ما يريد. حتى رجال الأعمال رفضوا المشاركة لأن رئيس النادي قال إنه صرف 30 مليونًا على صفقات فاشلة، فمن سيتعاطل معك؟".

وتساءل: "عن أي تكريم لحمزة الجمل وحفلة يتحدثون؟ شتمني في شارع وصالحني في حارة بعد أن أقلته؟ ما المنطق من ذلك؟ حمزة الجمل غير مطيع ولا يقول حاضر وطيب لرئيس النادي، شخصية حمزة الجمل قوية ويرفض التدخل في عمله".

وأتم: "أختام النادي الرسمية اختفت لمدة 3 أيام بعلم كل أعضاء مجلس الإدارة".

وكان الكومي قد أعلن عن رحيل حمزة الجمل وتولي خالد القماش مهمة قيادة الإسماعيلي في المباراة الأخيرة بالدوري أمام طلائع الجيش.

وقال الكومي لـ FilGoal.com: "وجهنا الشكر لحمزة الجمل عن قيادة الفريق".

وأضاف "العقد بيننا وبين الجمل حتى نهاية الموسم وبالتالي عقده انتهى، أشكره على ما قدمه للفريق وخروج الإسماعيلي من كبوته".

وكشف يحيى الكومي "سيتم تكريم حمزة الجمل على ما قدمه خلال الفترة الماضية".

وبسؤاله عن مستقبل أفراد الجهاز الفني أوضح "سيتم دراسة مصير الجهاز الفني فهناك من سيستمر مثل حسني عبد ربه وسيد توفيق مدرب حراس المرمى".

وبالحديث عن المباراة المقبلة كشف الكومي "آخر مباراة لنا أمام طلائع الجيش ستكون بالناشئين واللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الأخيرة".

وتابع "كنا قد طلبنا من الجهاز الفني مشاركة بعض اللاعبين لكن لم يحدث ولم تكن النتائج جيدة".