سموحة يرد في بيان رسمي على أخبار حل مجلس إدارة النادي

أصدر نادي سموحة بيانا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة صدور حكم من المحكمة ببطلان انتخابات النادي وحل مجلس الإدارة.

وجاء البيان كالآتي:

"بشأن ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص الحكم الصادر في الدعاوي أرقام ٣٣٢٧ و ٤٩٢٩ و ٤٩٩٢ و ٦٧/٥٥١٠ق قضاء إداري القاهرة والصادر بجلسة 28/8/2022 حيث أن ماتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن الدعوى الأولى كانت بطلب بطلان الإنتخابات وقضي فيها بعدم القبول".

"أما الدعوى الأخرى تتعلق بإدراج اسم أحد السادة المرشحين بالإنتخابات وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بخصوص ذلك - ولم تقضى تلك الأحكام مطلقًا ببطلان إجراءات وإنعقاد الجمعية العمومية للنادي المنعقدة في 29/10/2021 ولم يقضى فيها بإلغاء الإنتخابات التي تم إجرائها والتي أسفرت عن فوز المجلس الحالي برئاسة السيد المحاسب / وليد عرفات وأن ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بزعم بطلان الإنتخابات وحل مجلس الإدارة ليس له أساس من الصحة وأن الغرض منه زعزعة إستقرار النادي وأمنه".

"وعليه فإن مجلس الإدارة يهيب بالجميع تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار والرجوع بشأنها للجهات والمصادر المختصة والموثوق بها".

ونفى عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة صدور أي حكم قضائي ببطلان انتخابات ناديه وحل مجلس الإدارة الحالي برئاسة وليد عرفات.

وقال الغنيمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي حكم قضائي ببطلان انتخابات نادي سموحة وحل مجلس الإدارة وكل ما يقال في هذا الشأن شائعات هدفها ضرب استقرار النادي".