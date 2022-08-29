وداعا يونايتد.. ذا أثليتك: ولفرهامبتون يتوصل لاتفاق لضم ساشا كالايدزيتش

توصل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي إلى اتفاق مع ساشا كالايدزيتش لضمه من شتوتجارت الألماني هذا الصيف بحسب ذا أثليتك.

وأضافت الصحيفة أنّ ولفز وافق على دفع 18 مليون يورو إلى شتوتجارت من أجل ضم اللاعب.

وكانت الصحيفة ذاتها كشفت في وقت سابق أن اللاعب من المفترض أن يوقع على عقد مدته 5 سنوات مع خيار التمديد لموسم آخر.

كالايدزيتش (25 عاما) انضم إلى شتوتجارت قادما من نادي أدميرا واكر النمساوي في 2019 وخاض 60 مباراة مع النادي وأحرز 24 هدفا.

وثبت المهاجم النمساوي أقدامه مع الفريق الموسم الماضي، حيث سجل 16 هدفًا في 33 مباراة في الدوري الألماني.

وكان كالايدزيتش يعتبر هدفا لـ مانشستر يونايتد هذا الصيف بحسب "سكاي سبورتس" لكن توقفت الصفقة دون تقديم عرضا حقيقيا من جانب الشياطين الحمر.

وظهر كالايدزيتش في جميع مباريات شتوتجارت الثلاثة في البوندسليجا حتى الآن هذا الموسم، وساهم في صناعة ثلاث تمريرات حاسمة.

ومثّل كالايدزيتش المنتخب النمساوي في اليورو وتصفيات كأس العالم بواقع 15 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

وفي حال تمت الصفقة ستكون الصفقة الخامسة لـ ولفرهامبتون بعد ماتياس نونيز من سبورتينج وجونسالو جيديش من فالنسيا وهوانج هي تشان من لايبزيج و ناثان كولنز من بيرنلي.