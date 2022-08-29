في ظهوره الأول.. مدرب نيس ينتقد أداء بيبي

انتقد لوسيين فافر المدير الفني لـ نيس نيكولاس بيبي لاعب أرسنال المعار حديثا إلى الفريق بسبب أدائه في الخسارة أمام أوليمبيك مارسيليا بثلاثية دون رد.

ورحل بيبي عن أرسنال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد هذا الصيف بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز.

وقال فافر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لم يلعب منذ فترة طويلة، أنه يفتقر للكثير من الأمور، الإيقاع والضغط واستعادة الكرة".

وأضاف "لا توجد استثناءات، إذا لم يقم لاعب بعمله في الملعب فإن الفريق بأكمله في ورطة، على الجميع القيام بواجباته".

وكان بيبي انتقل إلى أرسنال قادما من ليل صيف عام 2019 مقابل 80 مليون يورو.

وخاض اللاعب صاحب الـ27 عاما مع أرسنال 112 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج بيبي مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020.

ولم يشارك بيبي مع نيس سوى في مباراة وحيدة أمام مارسيليا في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويستعد نيس لملاقاة ليل الأربعاء المقبل في التاسعة مساءً في خامس جولات المسابقة.