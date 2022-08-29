أسباب تأخر صفقة انتقال حنبعل المجبري لبرمنجام

رغم أن مانشستر يونايتد اتفق مع برمنجام سيتي على إعارة لاعبه التونسي حنبعل المجبري خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة تأخرت لعدة أسباب.

قبل أيام، ذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن الشياطين الحمر بقيادة إريك تين هاج استقروا على إعارة الدولي التونسي لبرمنجام.

لكن ما يعطل الصفقة حتى الآن هو تأخر يونايتد في التوصل لاتفاق مع حنبعل على تمديد عقده قبل توقيع عقود الإعارة، حسب الجريدة نفسها.

كانت هناك أيضًا بعض التأخيرات الناجمة عن الاتفاق على تقسيم عادل لراتب اللاعب بين الناديين، بالإضافة إلى ضمانات بشأن مشاركة التونسي باستمرار مع ناديه الجديد.

ومن المقرر أن ينضم المجبري إلى برمنجام سيتي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قبل ساعات من الموعد النهائي لنافذة الانتقالات الصيفية.

يتمتع يونايتد بعلاقة عمل جيدة مع برمنجام، بعد أن أرسل ثنائي الأكاديمي تيدين مينجي وتاهيث تشونج على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

ويحتل برمنجام حاليا المركز الـ21 في دوري القسم الثاني.

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