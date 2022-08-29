كرة يد – انسحاب أندية المغرب من البطولتين العربية والإفريقية المقامتين في تونس

أعلن الاتحاد المغربي لكرة اليد عن انسحاب أنديته من البطولات المقامة في تونس بالفترة المقبلة.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان له أن وداد السمارة لن يشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها في تونس من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل.

كما ينسحب رجاء أغادير من البطولة الإفريقية المقامة أيضًا في تونس من 28 سبتمبر حتى 10 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك القرار على خلفية خلافات سياسية اشتعلت بين الدولتين في الأيام الماضية.

واستدعى المغرب سفيره في دولة تونس، لترد تونس بالمثل وتستدعي سفيرها من المغرب.

وحدثت الأزمة بسبب مشاركة إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية في ندوة بدولة تونس، واستقبال قيس سعيد رئيس تونس له في المطار.

وأشارت الحكومة المغربية أن استقبال غالي في القمة الإفريقية اليابانية يعد "عملاً خطيراً وغير مسبوق يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي".

وأضافت أن تونس قررت "خلافا لنصيحة اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها من جانب واحد دعوة الكيان الانفصالي"

وردت تونس على قرار المغرب عبر "دعوة سفيرها بالرباط حالا لتتشاور"، مؤكدة أنه "خلافا لما ورد في البيان المغربي" فإن الاتحاد الإفريقي المشارك في تنظيم "تيكاد" هو من دعا "الجمهورية الصحراوية" العضو فيه.

وأضاف بيان الخارجية التونسية، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن البلاد تلتزم "بقرارات الاتحاد الإفريقي".