أسطورة كرة السلة الأمريكية يتحدث عن تعلقه بـ صلاح وعودته للقاهرة بعد 37 عاما

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع مصر أمام السنغال

تحدث ستيف كير مدرب فريق جولدن ستيت واريورز لكرة السلة وأسطورة دوري رابطة المحترفين NBA عن مدى حبه لمحمد صلاح قائد منتخب مصر.

اجتمع كير بصلاح بمقر تدريبات ليفربول يوم الأحد، بعدما تواجد المدرب الأمريكي الشهير في القاهرة من أجل المشاركة في معسكر كرة سلة بلا حدود لقارة إفريقيا.

وقال كير في تصريحات لشبكة ESPN: "لقد بدأت متابعة الدوري الإنجليزي قبل خمس أو ست سنوات وشاهدت محمد صلاح يلعب وقرأت عنه".

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وأضاف "لقد تأثرت كثيرا بشخصيته وبما يفعله في مسقط رأسه، مثل المساعدة في بناء المدارس وما إلى ذلك".

وتابع صاحب الـ9 خواتم لدوري الـ NBA "عرفت كم كان محبوبا في مصر، فقلت (هذا هو لاعبي المفضل)".

وأكمل "كنت أرغب في تشجيع محمد صلاح وعندما علمت أنه يلعب مع ليفربول قلت (حسنا، هذا هو فريقي المفضل)".

وواصل حامل لقب دوري الـNBA الذي قضى فترة من شبابه بمصر "أصبحت من مشجعي ليفربول منذ ذلك الحين".

وذكر الحساب الرسمي لـ واريورز أن كير سيكون مدربًا في النسخة رقم 18 من الحدث الذي يجمع أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة من قارة إفريقيا تحت 18 عامًا.

ويستمر المعسكر من الأحد 28 أغسطس حتى الأربعاء 31 أغسطس على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال كير عن عودته لمصر "أردت المجيء إلى القاهرة من أجل المشاركة في معسكر كرة سلة بلا حدود لقارة إفريقيا، لم أعد إلى القاهرة منذ عام 1985".

وأتم "أحضرت عائلتي، زوجتي وابنتي وزوجها، إنه لأمر رائع أن أزور مصر مرة أخرى، بالإضافة إلى أن التدريب في معسكر كرة سلة بلا حدود جعلها رحلة مثالية."

ويُنظَم المعسكر الذي يهدف لاستكشاف أبرز المواهب في قارة إفريقيا لأول مرة منذ استضافة السنغال في 2019.

ويهدف المعسكر لتنمية المهارات الحياتية وتطوير مهارات القيادة بين اللاعبين.

وسبق أن نظّم الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" بالتعاون مع رابطة دوري السلة الأمريكية NBA 65 نسخة سابقة من معسكرات كرة سلة دون حدود في 30 دولة مختلفة منذ إطلاق البرنامج عام 2001.

وشهدت تلك النسخ مشاركة أكثر من 3800 لاعبًا ولاعبة من 133 دولة، وتمكّن 105 من التواجد في مسودة دوري السلة الأمريكي للمحترفين للرجال والسيدات.

عودة إلى أم الدنيا

كير (56 عامًا) يشرف على تدريب جولدن ستيت واريورز منذ عام 2014.

ولعب كير خلال مسيرته كلاعب مع فينيكس صنز، وكليفلاند كافاليرز، وأورلاندو ماجيك، وتشيكاغو بولز، وسان أنطونيو سبيرز، وبورتلاند ترايل بليزرز.

ويمتلك كير 9 خواتم لدوري الـ NBA، إذ فاز به 5 مرات كلاعب، و4 مرات كمدرب، آخرها الموسم الماضي.

ووُلد كير في العاصمة اللبنانية بيروت وقتما عمل والده مالكولم هوبر كير كأستاذ جامعي متخصص في الشأن العربي والشرق أوسطي.

وتولى كير الوالد منصب مدير الجامعة الأمريكية في بيروت، وقُتل في حادث إطلاق نار خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وقضى كير جزءًا من طفولته في القاهرة وقت عمل والده في مصر، وقد حظي بفرصة استعادة ذكرياته يوم الجمعة.

كير ظهر في المدرسة الأمريكية بالمعادي حيث درس في فترة مراهقته، ونال ترحيبًا حارًا من العاملين هناك وطُلاب المدرسة.

محمد صلاح ليفربول ستيف كير جولدن ستيت واريورز
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