الكومي لـ في الجول: الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب سيشارك في كأس العالم

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 14:16

كتب : بسام أبو بكر

يحيي الكومي - الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن تعاقد ناديه مع صفقة جديدة في الأيام المقبلة.

وصرّح الكومي لـ FilGoal.com: "نتعاقد مع لاعب يشارك مع بلاده في كأس العالم، من المنتظر وصوله صباح الخميس".

وكشف: "كما نميل للتعاقد مع مدير فني أجنبي بدايةً من الموسم المقبل".

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وتابع: "عُرض علينا أكثر من سيرة ذاتية ولم نستقر بعد على هويته، لسنا في عجلة من أمرنا".

وأتم: "من المهم أن يكون المدرب المقبل لديه خبرات سابقة في المنطقة العربية والإفريقية".

ورحل حمزة الجمل عن تدريب الإسماعيلي عقب ضمان البقاء في الدوري الممتاز.

ويقود المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش خالد القماش، ويعتمد على قوام أغلبه من الشبان.

ويحتل الإسماعيلي المركز 11 برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط قبل جولة واحدة على النهاية.

الإسماعيلي الدوري المصري
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