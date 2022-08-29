"لا يمكننا الاستغناء عنه".. جوارديولا يقول كلمته الأخيرة بخصوص مستقبل بيرناردو سيلفا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - بيب جوارديولا

حسم بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي مستقبل بيرناردو سيلفا مع الفريق هذا الصيف.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

أيام معدودة وينتهي سوق الانتقالات الصيفية للموسم الحالي ولايزال هناك شكوك حول بقاء بيرناردو مع سيتي في ظل اهتمام برشلونة البالغ.

وبخصوص هذا الأمر، صرّح بيب جوارديولا لـ بي بي سي سبورتس: "سيبقى في مانشستر سيتي، كنت واضحا بشأن ذلك".

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وأضاف "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، عندما تسوء المباراة فأنه دائما يعطينا الأفضلية باللعب إلى الأمام".

وأتم "يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة وأة خمسة مراكز، ودوره خارج الملعب مهم للغاية في غرفة الملابس. لا يمكننا الاتسغناء عنه".

وسجل بيرناردو سيلفا في رباعية مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس السبت الماضي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وحصد مانشستر سيتي 10 نقاط بعد 3 فوز وتعادل وحيد بعد خوض 4 مباريات في المسابقة.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة نوتنجام فورست الأربعاء المقبل في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيرناردو سيلفا
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