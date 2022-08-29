أوكامبو جناح أوروجواي ينتقل إلى قادش
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 13:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي قادش عن تعاقده مع بريان أكامبو قادمًا من ناسيونال الأوروجوياني في سوق الانتقالات الصيفية.
بريان أوكامبو
النادي : قادش
ووقّع أوكامبو على عقد يربطه بـ قادش لمدة 4 مواسم مقبلة.
جناح منتخب أوروجواي البالغ 21 عامًا بات ثامن صفقة صيفية للنادي الأندلسي.
OFICIAL | Acuerdo con @Nacional para el traspaso de Brian Ocampo, que firma con nuestro club hasta junio de 2026.
¡Bienvenido a Cádiz, @Brianocamp7! 💛
🔗 https://t.co/XeNdQs2CTR pic.twitter.com/h8Wv0YuiMD— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 28, 2022
وساهم أوكامبو في فوز ناسيونال بالدوري المحلي مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر في أوروجواي.
ويمتلك أوكامبو مباراة دولية واحدة مع أوروجواي، وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2021 الأخيرة وسجّل ظهوره في مباراة الأرجنتين.
💛😍 ¡Mensaje para el cadismo de @Brianocamp7! pic.twitter.com/l89Lvrgz6P— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 28, 2022
وسجل أوكامبو 10 أهداف وصنع 30 في 120 ظهورًا بقميص ناسيونال.
ولم يحصد قادش أي نقطة أو يسجل أي هدف في أول جولتين بالدوري الإسباني الممتاز.
😍 @Brianocamp7 y su primer día en Cádiz pic.twitter.com/vfSWHQGC59— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 28, 2022
ويستقبل قادش نظيره أتليتك بلباو اليوم الإثنين في ملعب نويفو ميرانديّا.
وجاءت صفقات قادش هذا الصيف على النحو التالي:
- الجناح البلجيكي تيو بونجوندا قادمًا من جينك مقابل 3 ملايين يورو.
- لاعب الوسط روبين ألكاراز قادمًا من بلد الوليد مقابل 1 مليون يورو.
- قلب الدفاع فيكتور تشوست قادمًا من ريال مدريد مقابل 1 مليون يورو.
- الظهير الأيمن جوسيبا زالدوا قادمًا من ريال سوسيداد في صفقة انتقال حر.
- الجناح الأسترالي أوير مابيل قادمًا من ميتلاند في صفقة انتقال حر.
- لاعب الوسط فيدي سان إيميتريو قادمًا من بلد الوليد في صفقة انتقال حر.
- لاعب الوسط أنطونيو بلانكو قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.