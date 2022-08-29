أوكامبو جناح أوروجواي ينتقل إلى قادش

أعلن نادي قادش عن تعاقده مع بريان أكامبو قادمًا من ناسيونال الأوروجوياني في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع أوكامبو على عقد يربطه بـ قادش لمدة 4 مواسم مقبلة.

جناح منتخب أوروجواي البالغ 21 عامًا بات ثامن صفقة صيفية للنادي الأندلسي.

OFICIAL | Acuerdo con @Nacional para el traspaso de Brian Ocampo, que firma con nuestro club hasta junio de 2026. ¡Bienvenido a Cádiz, @Brianocamp7! 💛 🔗 https://t.co/XeNdQs2CTR pic.twitter.com/h8Wv0YuiMD — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 28, 2022

وساهم أوكامبو في فوز ناسيونال بالدوري المحلي مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر في أوروجواي.

ويمتلك أوكامبو مباراة دولية واحدة مع أوروجواي، وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2021 الأخيرة وسجّل ظهوره في مباراة الأرجنتين.

💛😍 ¡Mensaje para el cadismo de @Brianocamp7! pic.twitter.com/l89Lvrgz6P — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 28, 2022

وسجل أوكامبو 10 أهداف وصنع 30 في 120 ظهورًا بقميص ناسيونال.

ولم يحصد قادش أي نقطة أو يسجل أي هدف في أول جولتين بالدوري الإسباني الممتاز.

😍 @Brianocamp7 y su primer día en Cádiz pic.twitter.com/vfSWHQGC59 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 28, 2022

ويستقبل قادش نظيره أتليتك بلباو اليوم الإثنين في ملعب نويفو ميرانديّا.

وجاءت صفقات قادش هذا الصيف على النحو التالي: