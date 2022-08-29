أوكامبو جناح أوروجواي ينتقل إلى قادش

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

بريان أوكامبو - قادش

أعلن نادي قادش عن تعاقده مع بريان أكامبو قادمًا من ناسيونال الأوروجوياني في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع أوكامبو على عقد يربطه بـ قادش لمدة 4 مواسم مقبلة.

جناح منتخب أوروجواي البالغ 21 عامًا بات ثامن صفقة صيفية للنادي الأندلسي.

وساهم أوكامبو في فوز ناسيونال بالدوري المحلي مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر في أوروجواي.

ويمتلك أوكامبو مباراة دولية واحدة مع أوروجواي، وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2021 الأخيرة وسجّل ظهوره في مباراة الأرجنتين.

وسجل أوكامبو 10 أهداف وصنع 30 في 120 ظهورًا بقميص ناسيونال.

ولم يحصد قادش أي نقطة أو يسجل أي هدف في أول جولتين بالدوري الإسباني الممتاز.

ويستقبل قادش نظيره أتليتك بلباو اليوم الإثنين في ملعب نويفو ميرانديّا.

وجاءت صفقات قادش هذا الصيف على النحو التالي:

  • الجناح البلجيكي تيو بونجوندا قادمًا من جينك مقابل 3 ملايين يورو.
  • لاعب الوسط روبين ألكاراز قادمًا من بلد الوليد مقابل 1 مليون يورو.
  • قلب الدفاع فيكتور تشوست قادمًا من ريال مدريد مقابل 1 مليون يورو.
  • الظهير الأيمن جوسيبا زالدوا قادمًا من ريال سوسيداد في صفقة انتقال حر.
  • الجناح الأسترالي أوير مابيل قادمًا من ميتلاند في صفقة انتقال حر.
  • لاعب الوسط فيدي سان إيميتريو قادمًا من بلد الوليد في صفقة انتقال حر.
  • لاعب الوسط أنطونيو بلانكو قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.
قادش الدوري الإسباني
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