مرتضى: الوردي يقوم بدور ساسي وحامد دون بطاقات صفراء وحمراء.. وهذه تفاصيل لقائي بـ كهربا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - خالد لطيف - الزمالك

أشاد مرتضى منصور رئيس الزمالك بصفقة زكريا الوردي الوافد الجديد للفريق.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "زكريا الوردي يقوم بدور فرجاني ساسي، ودور طارق حامد لكن دون أن يحصل على إنذارات أو بطاقات حمراء".

وكشف مرتضى: "أنا ممنوع من اختيار الصفقات أو التدخل فيها، نعرض الأسماء على المدير الفني فيريرا وهو يختار، لا أستطيع فرض رأيي عليه".

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وتابع: "الوردي كان في طريقه إلى فرنسا وكان هناك (خناقة) بين الرجاء والوداد، لكنه فضّل القدوم إلى الزمالك".

وشدد: "سنتعاقد مع الصفقات التي تحلمون بها وأكثر، وأريد القول إن كل أعضاء مجلس الإدارة لا يعرفون هوية الصفقات من الأساس".

وأضاف: "فيريرا (عمل من الفسيخ شربات)، هذا ليس تقليلًا من اللاعبين، لكن دوري الموسم الماضي كان موجودًا ساسي وبنشرقي ومصطفى محمد، هذا الموسم لم يكن هناك لاعبين لكنهم كانوا أبطالًا".

وأشار: "شيء غريب للغاية أن يشارك أول الدوري في دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث يُعفى منه. وأن يشارك ثاني الدوري في كأس الكونفدرالية بينما يشارك الثالث في دوري الأبطال".

وأتم: "قابلت كهربا بالصدفة، كنت راكبًا في سيارتي ووجدت شخصًا يناديني (بابا بابا حبيبي)، فوجدته كهربا وقلت له أهلا. أنا كمرتضى يمكنني التنازل عن 50 مليون جنيه لو كانت لشخصي، لكنها أموال النادي والدولة".

وحصد الزمالك مؤخرًا لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

ويخوض الزمالك الشهر المقبل مباراة كأس السوبر المصري السعودي (لوسيل) في دولة قطر.

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
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