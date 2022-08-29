البايس: اعتدوا عليه بالضرب.. سطو عنيف ومسلح على منزل أوباميانج

تعرف بيير إيمريك أوباميانج لاعب برشلونة، لعملية سطو عنيفة على منزله صباح اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "البايس" الإسبانية أن منزل أوباميانج تعرض للسطو فجر اليوم.

وتمت عملية السطو بواسطة 4 أفراد على الأقل، إذ وصلوا إلى حديقة المنزل وهددوا أوباميانج وزوجته بالأسلحة النارية.

كما اعتدوا بالضرب على أوباميانج وأجبروه على فتح خزانة سرقوا منها عدة مجوهرات ثمينة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد هرب اللصوص في سيارة أودي بيضاء، وتقوم حاليًا شرطة كتالونيا بالبحث عنهم.

🔴 El jugador del Barça Pierre-Emerick Aubameyang ha sufrido un robo violento esta madrugada en su casa de Castelldefels. Al menos cuatro hombres han escalado hasta el jardín, le han amenazado con armas de fuego y barras de hierro, y le han golpeado a él https://t.co/m1Kyd2Usz1 — EL PAÍS (@el_pais) August 29, 2022

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من فوز برشلونة على بلد الوليد في ملعب سبوتيفاي كامب نو بأربعة أهداف دون رد بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وتواجد المهاجم الجابوني على مقاعد بدلاء البلاوجرانا، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

قائد أرسنال السابق قد يرحل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، إذ يحظى باهتمام تشيلسي.

المهاجم صاحب الـ 33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم.

وخسر أوباميانج مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي، وتألق معه بالدور الثاني، إذ سجل 13 هدفًا في 23 مباراة.