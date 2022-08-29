البايس: اعتدوا عليه بالضرب.. سطو عنيف ومسلح على منزل أوباميانج

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 10:12

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بهدفه في مرمى بلباو

تعرف بيير إيمريك أوباميانج لاعب برشلونة، لعملية سطو عنيفة على منزله صباح اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "البايس" الإسبانية أن منزل أوباميانج تعرض للسطو فجر اليوم.

وتمت عملية السطو بواسطة 4 أفراد على الأقل، إذ وصلوا إلى حديقة المنزل وهددوا أوباميانج وزوجته بالأسلحة النارية.

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كما اعتدوا بالضرب على أوباميانج وأجبروه على فتح خزانة سرقوا منها عدة مجوهرات ثمينة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد هرب اللصوص في سيارة أودي بيضاء، وتقوم حاليًا شرطة كتالونيا بالبحث عنهم.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من فوز برشلونة على بلد الوليد في ملعب سبوتيفاي كامب نو بأربعة أهداف دون رد بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وتواجد المهاجم الجابوني على مقاعد بدلاء البلاوجرانا، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

قائد أرسنال السابق قد يرحل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، إذ يحظى باهتمام تشيلسي.

المهاجم صاحب الـ 33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم.

وخسر أوباميانج مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي، وتألق معه بالدور الثاني، إذ سجل 13 هدفًا في 23 مباراة.

برشلونة الدوري الإسباني بلد الوليد أوباميانج
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