مباريات الإثنين 29-8-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة في الدوري المصري وأحمد حسن كوكا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 09:49

كتب : FilGoal

فيوتشر

يشهد اليوم -الإثنين- مباراة في الدوري المصري بين فيوتشر ومصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.

لمعرفة جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

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يحل مصر للمقاصة ضيفا أمام فيوتشر الساعة 7 مساءً على ملعب WE السلام على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

وتستأنف ثالث جولات لا ليجا، إذ يحل أتليتكو مدريد ضيفا على فالنسيا 10 مساءً على ملعب ميستايا على قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يواجه قادش نظيره أتليتك بلباو 8 مساءً على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري اليوناني

يحل أولمبياكوس الذي ينشط في صفوفه أحمد حسن كوكا ضيفا أمام أستيراس تريبوليس 6 مساءً في ثاني جولات الدوري اليوناني.

كأس العرب تحت 17 عاما

يلتقي منتخب فلسطين نظيره السودان 6 مساءً ويقابل منتخب الجزائر الإمارات في الساعة ذاتها ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بينما يواجه منتخب تونس نظيره عمان 9 مساءً فيما يقابل منتخب اليمن نظيره ليبيا في الساعة ذاتها ضمن نافسات المجموعة الثانية.

فيوتشر مصر للمقاصة الدوري المصري أحمد حسن كوكا
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