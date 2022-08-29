كرة نسائية - لأول مرة في تاريخهن.. ناشئات إسبانيا يتوجن بلقب كأس العالم تحت 20 عاما

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 09:29

كتب : FilGoal

سيدات إسبانيا تحت 20 عاما

توجت ناشئات إسبانيا بلقب كأس العالم تحت 20 عاما المقامة في كوستاريكا بعد الفوز أمام منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتحت إنما جابارو لاعبة إسبانيا أهداف المباراة عند الدقيقة 12 بعد استقبال للكرة على الصدر ثم التسديد بالقدم اليسرى لتسكنها في الشباك.

وحازت جابارو على الحذاء الذهبي بعدما أصبحت هدافة البطولة بواقع 8 أهداف.

Spain v Mexico | Quarter-finals | FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022™ | Highlights

وضاعفت سلمى باراليولا النتيجة لمنتخب إسبانيا عند الدقيقة 22 قبل أن تضيف الثالث عن طريق ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافعة اليابان في الدقيقة 27.

وقلصت سوزو أمانو النتيجة لصالح منتخب اليابان في بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47.

فيما نالت سيدات اليابان حاملة لقب كأس العالم للناشئات الماضي 2018 لقب الوصافة.

وأتت سيدات البرازيل في المركز الثالث فيما حلت هولندا رابعا.

مشوار البطل

وقعت إسبانيا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات البرازيل وكوستاريكا وأستراليا.

وحلت إسبانيا في المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل أمام البرازيل.

Spain - Netherlands live: U-20 Women's World Cup, live - 99 News Buzz

وتغلبت إسبانيا على المكسيك في ربع نهائي المسابقة قبل تخطي هولندا في نصف النهائي.

لتواجه اليابان في النهائي وتحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخن في فئة تحت 20 عاما.

سيدات إسبانيا كأس العالم للناشئات
نرشح لكم
مدرب نوتنجهام: ما فعله ريتشارلسون غير مقبول في فريقنا.. وكونتي يرد جالتييه يوضح سبب تسديد نيمار لركلة جزاء باريس سان جيرمان الوضع يشتعل.. شقيق بوجبا: بول استعمل الشعوذة ضد كيليان مبابي البايس: اعتدوا عليه بالضرب.. سطو عنيف ومسلح على منزل أوباميانج في مباراة الـ 112 دقيقة.. ريال مدريد يخطف فوزا مثيرا من أرض إسبانيول الدوري الإيطالي - نابولي يحتفظ بالصدارة رغم التعثر.. أومتيتي يظهر ولا يشارك في تعادل ليتشي تشافي: أنا سعيد بامتلاك لاعب مثل جارسيا.. ودعوني أكون صريحا بشأن بيكيه وألبا محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي
أخر الأخبار
مدرب نوتنجهام: ما فعله ريتشارلسون غير مقبول في فريقنا.. وكونتي يرد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جالتييه يوضح سبب تسديد نيمار لركلة جزاء باريس سان جيرمان 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
الوضع يشتعل.. شقيق بوجبا: بول استعمل الشعوذة ضد كيليان مبابي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
البايس: اعتدوا عليه بالضرب.. سطو عنيف ومسلح على منزل أوباميانج 55 دقيقة | الدوري الإسباني
مباريات الإثنين 29-8-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة في الدوري المصري وأحمد حسن كوكا ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - لأول مرة في تاريخهن.. ناشئات إسبانيا يتوجن بلقب كأس العالم تحت 20 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - إلى معركة فبراير.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم 9 ساعة | كرة سلة
فهد المولد ينضم إلى الشباب لمدة 3 سنوات 9 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث