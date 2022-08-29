كرة نسائية - لأول مرة في تاريخهن.. ناشئات إسبانيا يتوجن بلقب كأس العالم تحت 20 عاما

توجت ناشئات إسبانيا بلقب كأس العالم تحت 20 عاما المقامة في كوستاريكا بعد الفوز أمام منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتحت إنما جابارو لاعبة إسبانيا أهداف المباراة عند الدقيقة 12 بعد استقبال للكرة على الصدر ثم التسديد بالقدم اليسرى لتسكنها في الشباك.

وحازت جابارو على الحذاء الذهبي بعدما أصبحت هدافة البطولة بواقع 8 أهداف.

وضاعفت سلمى باراليولا النتيجة لمنتخب إسبانيا عند الدقيقة 22 قبل أن تضيف الثالث عن طريق ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافعة اليابان في الدقيقة 27.

وقلصت سوزو أمانو النتيجة لصالح منتخب اليابان في بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47.

فيما نالت سيدات اليابان حاملة لقب كأس العالم للناشئات الماضي 2018 لقب الوصافة.

وأتت سيدات البرازيل في المركز الثالث فيما حلت هولندا رابعا.

مشوار البطل

وقعت إسبانيا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات البرازيل وكوستاريكا وأستراليا.

وحلت إسبانيا في المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل أمام البرازيل.

وتغلبت إسبانيا على المكسيك في ربع نهائي المسابقة قبل تخطي هولندا في نصف النهائي.

لتواجه اليابان في النهائي وتحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخن في فئة تحت 20 عاما.