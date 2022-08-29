كرة سلة - إلى معركة فبراير.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 01:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام جنوب السودان بنتيجة 85-65 ضمن منافسات الدور النهائي لتصفيات كأس العالم.

انتهى الربع الأول بتقدم جنوب السودان بنتيجة 25-14، ثم دان الثاني له بنتيجة 46-34، فيما انتهى الثالث بنتيجة 70-55.

بذلك يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تصدر منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة.

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يليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، ويأتي منتخب الكاميرون أخيرا بـ 11 نقطة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى لتحديد المتأهل الخامس.

لاحقًا تُستكمَل مباريات هذه المرحلة العام المقبل، إذ يُحسَم التأهل يوم 26 فبراير.

جدول مباريات مصر المتبقية:

مصر x تونس (٢٤ فبراير)

مصر x الكاميرون (٢٥ فبراير)

مصر x ج. السودان (٢٦ فبراير)

وينال الفائز نقطتين والخاسر نقطة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بمباراتين للتأهل رسميا، لأن السنغال إذا فازت بكل مبارياتها ستصل إلى 21 نقطة، بالتالي ضمان وصول مصر إلى نفس عدد النقاط يكفل لها التأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.

وتسعى مصر للصعود إلى مونديال السلة لأول مرة منذ 2014.

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