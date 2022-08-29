فهد المولد ينضم إلى الشباب لمدة 3 سنوات

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 01:08

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية

أعلن نادي الشباب رسميا عن تعاقده مع فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق لمدة 3 سنوات، وذلك بعد رفع الإيقاف عنه.

فهد المولد

النادي : لاعب حر

الشباب

وانتهى عقد المولد مع الاتحاد، لتقرر إدارة النادي عدم تجديد عقده نظرا لظروف إيقافه.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت في 16 مايو 2022 معاقبة المولد بالإيقاف لمدة 18 شهرا.

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جاء ذلك بعد سحب عينة من اللاعب أظهرت وجود مواد محظورة.

وأعلن مركز التحكيم رفع عقوبة الإيقاف عن فهد المولد والاكتفاء بالمدة التي قضاها في نهاية الموسم الماضي.

وبنى مركز التحكيم قراره على معاناة المولد من مرض وراثي يخص هبوط ضغط الدم، وهو ما تعرض له قبل مباراة التعاون في كأس الملك بالموسم الماضي، ليتم نقله إلى المستشفى.

هناك منحه الطبيب علاجا لرفع ضغط الدم، ولكنه يعد منشطا محظورا في الرياضة.

بذلك يبدأ المولد فصلا جديدا في الدوري السعودي.

ولعب المولد طوال مسيرته المحلية مع الاتحاد، واحترف لفترة قصيرة في صفوف ليفانتي الإسباني على سبيل الإعارة بين شتاء وصيف عام 2018.

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