غرابة: سأتقدم باستقالتي في إنبي للتفرغ للعمل مع منتخب مصر

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد خالد غرابة - نائب رئيس إنبي

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الجديد أنه سيقدم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة في نادي إنبي خلال الفترة المقبلة للتفرغ لمنصبه مع منتخب مصر.

وقال غرابة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدي بعض الملفات التي أعمل عليها وسأسلمها لإدارة إنبي ثم سأقدم استقالتي كعضو مجلس إدارة لأن منصب مدير منتخب مصر يحتاج إلى التفرغ".

وتابع "لم أفكر كثيرا في الموافقة على تولي منصب مدير المنتخب لأنها مهمة وطنية وشرف كبير وأشكر اتحاد الكرة على ذلك".

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وأضاف "رافقت روي فيتوريا بداية من اليوم في زيارة رسمية لطلائع الجيش وسنبدأ في عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بشكل مستمر".

وسبق أن صرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق بأن "محمد غرابة هو أبرز المرشحين لتولي منصب مدير المنتخب".

وأشار إلى "كذلك هو المرشح للعمل في جهاز المنتخب في حالة تغيير مسمى المنصب للمدير الإداري بدلا من مدير المنتخب".

ويتولى غرابة منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي.

ويعد وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق هو آخر من تولى منصب مدير المنتخب إبان فترة البرتغالي كارلوس كيروش والتي انتهت في مايو الماضي بشكل رسمي.

محمد غرابة منتخب مصر إنبي
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