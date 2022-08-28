نائب رئيس سموحة: لا يوجد حكم قضائي ببطلان انتخابات النادي

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 23:38

كتب : هاني العوضي

سموحة والأهلي

نفى عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة صدور أي حكم قضائي ببطلان انتخابات ناديه وحل مجلس الإدارة الحالي برئاسة وليد عرفات.

وقال الغنيمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي حكم قضائي ببطلان انتخابات نادي سموحة وحل مجلس الإدارة وكل ما يقال في هذا الشأن شائعات هدفها ضرب استقرار النادي".

وتابع "نعرف مصدر هذه الشائعات وليست المرة الأولى أن يكون هناك محاولة للنيل من استقرار النادي ومجلس الإدارة الحالي".

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وأضاف "عبد الحميد بسيوني مستمر في تدريب الفريق الموسم المقبل وجددنا تعاقده لمدة موسم منذ عدة أسابيع".

وأكمل "عبد الكبير الوادي يقترب من الانضمام لأحد الأندية غير الأهلي والزمالك".

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

سموحة الدوري المصري
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