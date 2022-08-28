الدوري الإيطالي - نابولي يحتفظ بالصدارة رغم التعثر.. أومتيتي يظهر ولا يشارك في تعادل ليتشي

تعادل فيورنتينا سلبيا مع ضيفه نابولي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

وكان هذا التعادل هو أول فقدان للنقاط بالنسبة لفريق نابولي، ورغم ذلك استمر على صدارة الترتيب بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن ميلان ولاتسيو وأتالانتا وتورينو وروما.

أما فيورنتينا فيحتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الثامن.

وتعادل ليتشي مع إمبولي بهدف لكل فريق، حيث تقدم فابيانو باريزي لإمبولي في الدقيقة 23، فيما تعادل جابرييل ستريفيزا في الدقيقة 40.

بذلك يحصد ليتشي نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الخامس عشر، فيما رفع إمبولي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر.

وتواجد صامويل أومتيتي المدافع الوافد من برشلونة لصفوف ليتشي في القائمة، ولكنه ظل على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

وتغلب أتالانتا على مضيفه فيرونا بهدف دون رد، سجله تيون كوبماينرز في الدقيقة 50.

الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيرونا عند نقطة في المركز السابع عشر.

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وأخيرا ضرب ساليرنيتانا ضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف دون رد.

سجل الرباعية بولاي ديا في الدقيقة 7، وفيديركو بوناتزولي في الدقيقة 16، وتوني فيلينا في الدقيقة 50، وإريك بوتيم في الدقيقة 76.

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